Sağlık
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kene kabusu daha güçlü geri dönüyor! Uzman isim uyardı: Bu yaz daha fazla olacak

Geçtiğimiz yaz herkesin kabusu haline gelen keneler sıcaklıkların artışıyla yine ortaya çıkmaya başladı. Prof. Dr. İlhan Çetin, bu yaz kene popülasyonunda artış olabileceğini belirtti. Kenelerin, yoğun yağışlarla birlikte artış göstermesi beklenirken, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski bulunan bölgelerde erken tedbirlerin hayati önem taşındığı vurgulandı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 12:35
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 12:39

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, yoğun yağışlı günlerdin ardından kene popülasyonunda oluşabilecek artışa dikkat çekti. Yaz aylarının korkulu rüyası haline gelen keneler, özellikle kırsal ve hayvancılık ile uğraşılan yerlerde büyük riskler barındırıyor. Vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Çetin, kenelerin yumurtadan çıktığı nisan ortası ile mayıs ortası arasındaki sürecin kritik olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. İlhan Çetin, yoğun yağışlar sonrası kene popülasyonunda artış beklendiğini ve KKKA hastalığı riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Yoğun yağışlar, kene popülasyonunun artmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Bu yıl bölgede kene popülasyonunun daha fazla olması beklenmektedir.
Kene mücadelesi ve ilaçlama, kenelerin yumurtadan çıktığı nisan ortası ile mayıs ortası arasında yapılmalıdır.
Hayvanlar üzerindeki keneler elle değil, ilaçlarla bertaraf edilmelidir.
Piknik ve doğa gezilerinde kene yoğunluğu olup olmadığı değerlendirilerek hareket edilmelidir.
Kene ısırıklarında ilk 5 gün önemlidir ve ısırılma durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
BUL YIL DAHA FAZLA KENE OLABİLİR

İlhan Çetin, kene ile tedbirlerin erken alınmasında fayda olduğunu söyleyerek, "Bu yıl özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinden sonra bahar aylarında KKKA hastalığının görüldüğü, endemik olduğu bölgemizde bulunuyoruz. İç Anadolu'nun Orta ve Karadeniz Bölgesi'nin güney kısmı hem kar olarak hem de yağmur olarak çok ciddi bir yağış aldı. Tabi ki yağışlar özellikle tabiattaki bitki örtüsünün daha fazla olmasından dolayı da ortam kene popülasyonunun artmasında önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Bundan dolayı da bu yıl biz bölgemizde kene popülasyonunun daha fazla olacağına tahmin ediyoruz. Bundan dolayı da tedbirlerin özellikle erkenden alınması noktasında da daha aktif çalışılmasını öngörüyoruz. Özellikle risk bölgeleri olan, hayvancılıkla uğraşan ve kırsal kesimlerde ilaçlamanın kenelerin yumurtadan çıktığı dönem olan Nisan ayının ortasından Mayıs ayının ortasına kadar olan tarihlerde kene mücadelesinin yapılması önemli ve değerlidir. Bu dönemde yapacağımız mücadele bizim hem bahar aylarını hem de yaz aylarını daha rahat geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Bundan dolayı da gerekli müdürlüklerin bu konuda almış oldukları tedbirlere dikkat etmek ve bunları da uygulamak lazım" dedi.

PİKNİK, TABİAT GEZİSİ YAPARKEN DİKKAT

Hayvanların üzerine yapışan kenelerin elle çıkartılmaması gerektiğini söyleyen Çetin, "Hayvancılık yapan kişilerin mutlaka bu dönemlerde hayvanları üzerindeki kene muayenesini yapması lazım. Eğer hayvanı kene taramışsa, bunların bir an önce ve hızlı bir şekilde ve ilaçlarla müdahale edilmesi lazım. Yani elle kırmak veyahut da başka bir yöntemle çıkartmak yerine ilaçlarla bertaraf edilmesi gerekiyor. Yıl boyunca kene kaynaklı KKKA hastalığının daha az görülmesi konusunda da biz bu hususların önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle hayvancılık yapan, hayvanları besleyen, temizleyen, sağan insanların bu noktada daha da dikkatli olmasında fayda var diyoruz. Bu dönemlerde de özellikle dışarıda yapılacak etkinliklerde bu piknik, tabiat gezisi ve özellikle vahşi hayatla yan yana olan alanlarda yapılacak etkinliklerde mutlaka ortamda bir kene yoğunluğunun olup olmadığının değerlendirilmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekir. Bunun için de o bölgeye açık renkli bir bez serip üzerinde hafif hafi zıplamak suretiyle bir titreşim oluşturup, kenelerin o bölgeye doğru gelip gelmediğini hatta o bezin üzerine tarayıp taramadığını kontrol edebiliriz. Ondan sonra da o bölgede bir etkinlik yapıp yapmamaya karar vermekte fayda var" diye konuştu.

ISIRILMA DURUMUNDA İLK 5 GÜN HAYATİ

Kene ısırmasından kaynaklı hastalık bulaştırıp bulaştırılmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Kenelerin vücuda asıl ve yüzde 70 yetmiş oranında giriş noktası pantolon paçalarından gelmektedir. Eğer bu tür bir tabiatta etkinlik yapılacaksa mutlaka pantolon paçalarını, çorapların içerisine konması ve mutlaka açık renk giysiler giyilmesi gerekir. Eğer bir kene yapışmışsa onu biz kendimiz değil, özellikle profesyonel olarak bu konuda yetiştirilmiş olan sağlık personelinin, acillerin bulunduğu yerde çıkarılmasının da biz çok önemli ve değerli buluyoruz. Herhangi bir şekilde kene ısırdıktan sonraki ilk 5 gün önemlidir. İlk 5 günde mutlaka eğer herhangi bir şekilde kene ısırmış ve düşmüş olabilir. Mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidip, kan tahlili verip herhangi bir şekilde kenenin ısırmasından kaynaklanan hastalık bulaştırıp bulaştırılmadığının da kontrol edilmesi gerekir. Tedavisinin yapılmasında fayda var" şeklinde konuştu.

