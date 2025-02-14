Hayalindeki telefonu alabilmek için çekilişe katıldı! Hayatının şokunu yaşadı
Dolandırıcıların hedefinde bu kez İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Özyurt vardı. Genç kız hayalindeki telefona sahip olabilmek için sosyal medya üzerinden bir çekilişe katıldı ve sonrasında hem dolandırıldı hem de küfür ve tehditlere maruz kaldı. İşte tüm detaylar...
Dolandırıcılar vatandaşları her gün yeni yöntemlerle tuzağına düşürüyor. İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Özyurt isimli genç kız da dolandırıcıların hedefi oldu. Genç kız sosyal medyada dolaştığı esnada ilgisini çeken bir telefon reklamına denk geldi. Ailesinin uyarılarına rağmen hayalini kurduğu markanın telefon çekilişine katıldı ve sonrasında başına gelmeyen kalmadı.
ÇEKİLİŞİ KAZANDIĞINI SÖYLEDİLER
Genç kıza çekilişi kazandığını ve telefonu göndereceklerini söyleyen dolandırıcılar ilk başta kargo parası daha sonra ise vergi parası diyerek genç kızdan 10 bin TL aldı.
Dolandırıldığını anlayan genç kız durumu ailesine bildirerek tekrar dolandırıcılarla iletişime geçtiğinde küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Genç kız ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.
TEHDİT VE HAKARET ETTİLER
Yaşadığı durumu anlatan Zeynep Özyurt, "Sosyal medya üzerinden bir çekilişe katıldım. Bana bir link attılar ve kazandığımı söylediler. Ben bilgilerimi doldurdum. Küçük bir kargo ücreti ödememi söylediler onu ödedim daha sonra vergi ücreti ödemem gerektiğini söylediler onu da ödedim. Ben vazgeçmek istedim. Bu sefer tehdit ederek mahkemeye vereceklerini cayma ücreti olacağını söylediler. Açıklama kısmına doğru yazmamıza rağmen yanlış yazdığımızı belirterek tekrar para istediler. Biz atmayınca yine tehdit ettiler. Karakola giderek şikayetçi olduk. Sosyal medyadaki her çekilişe inanmamanızı tavsiye ediyorum. Ben ailemi dinlemedim beni çok uyardılar. Siz siz olun ailenizi dinleyin." İfadelerini kullandı.
İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri nelerdir?
Hediye kazanılmış ürün vaadiyle gelen e-postalar, özellikle de anti-virüs reklamları sahte olabilir. Bunların içerdiği ek dosyalar veya bağlantıların götürdüğü adresler zararlı yazılımlarla sahip olduğundan bu yazılımlar dolandırıcıların bilgisayardan şifreleri çalmasına neden olabilir. Bu nedenle bu içerikteki maillerin açılmaması en sağlıklı yöntemdir.
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde satın alınan ürün ile teslim edilen ürünün farklı olması, piyasa fiyatının çok altında satılan elektronik ürünlerin yerine bambaşka bir ürün gönderilmesi ya da güvenilirliği olmayan bir internet sitesine verdiğiniz bilgileriniz ile hesabınızdan/kredi kartınızdan bilginiz dışında para çekilmesi gibi dolandırıcılıklar söz konusu olabilir. Bu durumlardan kendinizi koruyabilmek için güvenliğinden emin olmadığınız sitelerde ödeme şeklini "kapıda ödeme" olarak seçin ve ürünü gördükten sonra ödemeyi gerçekleştirin.
Sosyal medya üzerinden hesapların ele geçirilmesi yoluyla yapılan dolandırıcılıklarda yakınlarınıza ait sosyal medya hesapları kullanılarak sizden dolandırıcılar para isteyebilir. Bu gibi bir durumla karşılaştığınızda size mesaj gönderdiğini düşündüğünüz yakınınızı arayarak onunla iletişim kurmak size yol gösterecektir. Sosyal medya üzerinden kullanılan bir başka yöntemde ise sahte hesaplar açan dolandırıcılar, flört, evlenme ve benzeri vaatler ile karşı taraftan para ve benzeri değerler istemektedir.
En yaygın internet dolandırıcılıklarından birisinde de dolandırıcılar yasal bir kurum gibi davranarak hesap bilgilerini çalmaktadır. Bu yöntemde yanlış bir bağlantıya tıklayıp gerçekten bankaya girdiğini sanan kullanıcı, sahte bir siteye girerek şifresini dolandırıcılara vermektedir. Böylelikle mağdurun banka hesabına internet üzerinden girebilen dolandırıcılar mağdurların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktarabilmektedirler.