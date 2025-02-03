Aile boyu dolandırıcı çıktılar! Ortada 430 mağdur var: Yöntemleri şaşırttı

03 Şubat 2025 09:51 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:52

Türkiye genelinde dolandırıcılık yapan 3 kişilik bir aile çetesi çökertildi. İstanbul polisinin düzenlendiği operasyonda; biri kadın, toplam 3 kişi tutuklandı. 430 kişiyi mağdur ettikleri belirlenen dolandırıcıları kullandığı yöntem ise oldukça şaşırttı.

Kripto dolandırıcılarına 4 ilde operasyon: 4 milyon 100 bin TL vurgun yaptılar

Kripto dolandırıcılarına 4 ilde operasyon: 4 milyon 100 bin TL vurgun yaptılar

İstanbul Emniyeti, dolandırıcılara karşı yürüttüğü operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan ihbarlarda internet üzerinden satın alınan bazı elektronik cihazların, ödeme yapıldıktan sonra satıcı tarafından alıcılara ulaştırılmadığı öne sürüldü. Başlatılan soruşturma sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerini bir aile bireyleriyle birlikte yürüten bir şebeke tespit edildi.

Habertürk'ün aktardığına göre; yapılan çalışmalarda, 12 ayrı suç kaydı bulunan B.A. (38), bir suç kaydı olan A.A. (27) ve A.A. (37) isimli şüphelilerin Küçükçekmece’de bir oto yıkama işletmesi açtıkları ve bu yeri hem ofis olarak kullandıkları hem de dolandırıcılık faaliyetlerini buradan yürüttükleri belirlendi.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonla aynı aileden biri kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı 6 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu.

Dolandırıcıların yöntemi ise öncelikle internet sitelerine uygun fiyatlı elektronik eşya ilanları veriyor, ardından alıcılarla iletişime geçerek ödeme için kendi hesap bilgilerini paylaşıyorlardı. Ödeme yapan müşterilere, sahte kargo irsaliyesinin fotoğrafını göndererek ürünün yolda olduğunu söylüyorlardı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Bazı mağdurlar dolandırıcılara ulaşamazken, bazıları ise kargonun geciktiği bahanesiyle oyalandı. Yapılan incelemeler sonucunda, bu yöntemle Türkiye genelinde 430 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.