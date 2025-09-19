Hayvan ticareti diyerek zorla senet imzalattılar! Eskişehir tefecileri enselendi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "Tefecilik ve Senet Yağması" soruşturması kapsamında vatandaşları faizle borçlandıran tefeci çete yakalandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hayvan ticareti adı altında vatandaşları faizle borçlandıran, senetlerini iade etmeyen ve baskı-tehdit ile senet imzalatan şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve belge ekiplerce ele geçirilirken, yakalanan 10 şüpheli işlemelerinin arından adliyeye sevk edildi.