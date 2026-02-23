Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Hem acıktırmıyor hem susatmıyor! Ramazan şerbeti oruç tutanların gözdesi

Ramazan şerbetleri Osmanlı’dan gelen tarihiyle iftar sofralarının başköşelerinde yer alıyor. Uzmanlar, gazlı ve yapay şekerli içeceklerin sağlık açısından vereceği zararlara dikkat çekerken, evde sadece 4 malzemeyle hazırlanan Ramazan şerbetinin oruçluyken hem acıkmayı hem de susamayı engellediğini söylüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hem acıktırmıyor hem susatmıyor! Ramazan şerbeti oruç tutanların gözdesi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 12:56

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Ramazan şerbetleri günümüzde evlerde hazırlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 4 farklı lezzetten oluşan Ramazan şerbetinin de özellikle iftar sofralarında gazlı içecekler yerine tüketilmesi tavsiye ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Hem acıktırmıyor hem susatmıyor! Ramazan şerbeti oruç tutanların gözdesi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Osmanlı mutfağı geleneğini sürdüren Ramazan şerbetleri, iftar sofralarında gazlı içeceklere sağlıklı bir alternatif olarak önerilen, tok tutucu ve susuzluğu giderici doğal bir içecektir.
Ramazan şerbetleri, iftar sofralarında gazlı içecekler yerine sağlıklı bir alternatif olarak tavsiye edilmektedir.
Tarçın, karanfil, kayısı ve demir hindi gibi doğal malzemelerle yaklaşık yarım saatte hazırlanabilir.
Tok tutucu, susuzluğu giderici, ağız kokusunu önleyici ve hazmı kolaylaştırıcı özelliklere sahiptir.
Mide rahatsızlığı olanlar, hamileler ve 2 yaş üzeri çocuklar dahil her yaş grubuna uygundur.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Hem acıktırmıyor hem susatmıyor! Ramazan şerbeti oruç tutanların gözdesi

HAZIRLAMASI YARIM SAAT SÜRÜYOR

Kaynayan suya 4 bitkinin aynı anda eklenmesi ile başlayan şerbet hazırlaması yaklaşık yarım saat sürüyor. Ramazan ayında asitli içecekler ya da hazır meyve suları yerine evde organik şerbet önerisinde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi şerbet tarifi. Hem acıktırmasın hem susuzluğumu engellesin diye taleplerle karşılaşıyoruz. Bizler bu anlamda çok çeşitli şerbetler öneriyoruz. Ramazan şerbeti yaptık.

Hem acıktırmıyor hem susatmıyor! Ramazan şerbeti oruç tutanların gözdesi

“HEM TOK TUTUCU ÖZELLİĞE SAHİP HEM DE GÜN BOYU SUSATMIYOR”

Şerbetimiz 4 ana maddeden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi tarçın olmazsa olmazımız. Hem kokusu hem tadı itibariyle tarçınımız mükemmel bir toksin atıcı. Bununla birlikte karanfil gün boyu hiçbir şey yemediğimiz için istemsiz bir şekilde ağız kokusu problemi ile karşı karşıya kalıyoruz. Karanfil bu anlamda ağız kokusunu giderici özelliği sayesinde diş eti iltihaplarına karşı ve bununla birlikte hazmı kolaylaştırmaya çok faydalı. Daha sonrasında kayısı ekledik. Özellikle mide problemi yaşayanlar, gastriti olanlar, reflüsü olanlar kayısıdan faydalanabilir. Evinde kayısısı olmayanlar diğer meyve gruplarından portakal, mandalina, elma evinde artık hangi meyveden varsa kullanabilirler. Biz bununla birlikte ek olarak her evde olmuyor ama şerbetimize demir hindi ekledik. Demir hindinin en bilinen özelliklerinden bir tanesi tok tutma özelliği. İçerdiği C vitamini sayesinde hem tok tutucu özelliğe sahip hem de gün boyu susatmıyor" dedi.

Hem acıktırmıyor hem susatmıyor! Ramazan şerbeti oruç tutanların gözdesi

“7'DEN 70'E HERKES KULLANABİLİR”

Hazırlanan Ramazan şerbetinin her yaş grubuna uygun olduğuna değinen Ayşen Çebiç, "Şerbetimizi 7'den 70'e kullanabilirler. Küçük bebeklere dahi verilebilir, 2 yaş itibariyle kullanıma uygundur. Hamile bayanlar bunu sıkça tüketebilirler. Çok besleyici bir şerbettir. Mide problemi yaşayanlar, gastriti, reflüsü olanlar asitli içecekler yerine bu şerbetten faydalanabilirler. Ayrıca yaşlılarda hafızayı güçlendirici özelliği sayesinde nar çiçeğimiz çok faydalıdır. Bununla birlikte tarçın, karanfil diş hassasiyeti olanlarda, diş eti iltihabı olanlarda ve diş çekilmesi olanlarda çok faydalıdır. Yani bu şerbetimizi, asitli içecekler yerine herkes tercih edebilir" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan ayında kilo vermek yerine aldıran hatalar! Uzman isimler tek tek uyardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sadece Ramazan’da yapılıyor! 7’den 70’e herkes alabilmek için sırada
ETİKETLER
#osmanlı mutfağı
#Doğal İçecekler
#Bitki Çayları
#Sağlıklı Tarifler
#Sağlıklı Içecekler
#Ramazan Şerbeti
#Ayşen Çebiç
#Ev Yapımı Şerbet
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.