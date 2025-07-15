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 | Bengül Arıca

Hem ehliyetsiz hem de alkollü! Faciadan dönüldü!

Aksaray’da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 07:16
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 07:21

'da dehşeti yaşandı. Meydana gelen kazada alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen 19 yaşındaki Mustafa S.Ö. idaresindeki otomobil, Aksaray’dan Gülağaç istikametine rampaya çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı.

Hem ehliyetsiz hem de alkollü! Faciadan dönüldü!

YARALILAR VAR

Takla attıktan sonra yan duran araçtaki sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Semanur T. (18) yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ve kadın yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hem ehliyetsiz hem de alkollü! Faciadan dönüldü!

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ

Sürücünün yapılan alkol muayenesinde 1.70 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Genç sürücünün aday sürücülük döneminde 2 kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan, araç ruhsat sahibine de kullandırmaktan yaklaşık 46 bin lira para cezası kesildi.

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ETİKETLER
#aksaray
#ehliyetsiz sürücü
#Alkollü Sürücü
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#Alkol Testi
#Yaşam
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