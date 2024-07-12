Hem sürüye baktı hem ders çalıştı! Adanalı çoban Zeynep'in büyük başarısı

12 Temmuz 2024 11:44 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:54

Liselere Giriş Sınavı maratonu sona erdi. Yurt genelinden gelen başarı hikayelerine bir yenisi daha eklendi.

Saimbeyli'nin Obruk mevkiinde 4 çocuklu bir ailenin kızı 15 yaşındaki Zeynep Kaytancı hem okula gidip hem de çobanlık yaparak sınavlara hazırlandı.

Saimbeyli Şehit Muhterem Yağbasan İmam Hatip Anadolu Lisesi Ortaokulunda okuyan Kaytancı, zorlu şartlara rağmen LGS'de 87 net yapıp 485.9 puan alarak ilçe birincisi oldu.

Kaytancı, Türkiye'de de ilk 500 sıralaması içinde yer almayı başardı.

ÜNİVERSİTEDEKİ HEDEFİ DOKTORLUK

Ailesine ait inek ve koyunların peşinden hayallerine koşan ve ailesinin zor şartlarının kendisini daha çok ders çalışmaya teşvik ettiğini aktaran Zeynep Kaytancı, "Okul dışında aileme yardım ediyorum.

İneklerimiz var, koyunları, inekleri otlatıyorum. Öncelikle benim kararlılığım, öğretmenlerimin ve ailemin desteği ile bunu yakaladım.

İnekleri otlatırken kitaplarımla gidiyorum. Sürekli onlara bakarken ders çalışıyordum.

Zordu ama başardım. Hedefim Eyüp Aygar Fen Lisesi. Bundan sonraki hedefim de doktorluk ya da mimarlık.

Doktor olmayı ana sınıfından beri hedefliyorum ama mimarlığı da sonradan hedeflerim arasına ekledim.

Başarımın sırrı düzenli ve hedefli çalışmak oldu. Kaymakam beye ve belediye başkanına da teşekkür ederim.

Bahane üretmedim. Kendimi bildim bileli ders çalışmayı seviyorum.

Para kazanmanın zor olduğunu görmek, annem ve babamın zorlu hayatı beni daha çok heveslendirdi" diye konuştu.

"BİZLER İÇİN BÜYÜK GURUR"

Anne Yasemin Kaytancı kızı Zeynep'in başarısı ile büyük gurur duyduklarını ifade ederek, "Onların bu başarısı bizleri de çok gururlandırdı.

Ablası ve abisi de üniversite okuyor. Bizler için büyük gurur.

Zeynep sadece derslerinde değil bizlere yardım ederken de çok başarılı. Gözümüz kapalı ona her şeyi emanet edebiliriz. Bizim için büyük gurur" diye konuştu.

Baba Mustafa Kaytancı da kızı ile övündüğünü ifade ederek, "Kızımın sonuna kadar destekçiyim.

Okuması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.

Burası dağ başı işimiz mesleğimiz zor ama kızım bu zorlukları gördükçe hırslandı. Biz de onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

BAŞARILI ZEYNEP'İN DEVLET YANINDA

İlçe Kaymakamı Emre Açar, Zeynep'in başarısının ardından kendini ve ilçede derece yapan diğer öğrencileri hediyeler ile ödüllendirirken eğitim hayatı boyunca devletin ve kendisinin her zaman yanında olacağını da belirtti.

Belediye Başkanı Mahmut Dal da ilçenin gururu olan Zeynep Kaytancı'yı makamında ağırlayarak tablet hediye ederek her zaman yanında olduklarını ve desteleyeceklerini kaydetti.