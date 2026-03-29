Sarıgöl Mimar Sinan Mahallesi'nde kurduğu küçük işletmede Saanen keçi yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan İsmail Bilen’in keçilerinden bir tanesi dördüz doğum gerçekleştirdi. Genellikle ikiz doğumlarıyla bilinen Saanen keçilerde dördüz doğumun nadir görüldüğünü ifade eden Bilen, "Bir anaç Saanen keçiden günlük ortalama 3-4 kilogram süt alıyorum. Bu cins keçiler genelde ikiz doğurur, geçmiş yıllarda üçüz de olmuştu. Bir sene de beşiz doğum yapmıştı. Bu yıl ilk kez dördüz yavru aldım. Hepsi sağlıklı ve çok sevimli, bu durum beni oldukça mutlu etti" şeklinde konuştu.

HABERİN ÖZETİ Hem sütüyle hem yavrularıyla rekortmen: Saanen keçi yetiştiricisinin yüzünü güldürdü Sarıgöl Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan İsmail Bilen'in Saanen keçisi dördüz doğum yaptı. Genellikle ikiz doğumlarıyla bilinen Saanen keçilerde dördüz doğumun nadir görüldüğü belirtildi. İsmail Bilen'in Saanen keçisi daha önce üçüz ve beşiz doğumlar da gerçekleştirmişti. Saanen keçisi anaç başına günlük ortalama 3-4 kilogram süt veriyor. Yavrular mahalle sakinlerinin ilgisini çekti. Keçi sütünün litresi 100 lira, keçi peynirinin kilosu ise 600 liradan satılıyor ve özellikle hastalar tarafından talep görüyor. Saanen keçisinin yüksek süt verimiyle öne çıkan bir tür olduğu ve ekonomik katkı sağladığı bilgisi verildi.

MAHALLE SAKİNLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Dünyaya gelen yavruların kısa sürede mahalle sakinlerinin ilgisini çektiğini belirten Bilen'in evine ziyaretçi akını yaşandı. Yavruları görmeye gelen vatandaşlar, "Maşallah, Allah nazardan korusun" diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

“HASTALAR TARAFINDAN ÇOK TALEP GÖRÜYOR”

Bilen, keçi sütü ve ürünlerine olan yoğun ilgiyi vurgulayarak, "Keçi sütünün litresi 100 lira, keçi peynirinin kilosu ise 600 liradan satılıyor. Süt ve peynir özellikle hastalar tarafından çok talep görüyor, adeta almak için sıraya giriyorlar" dedi.

SÜT VERİMİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Saanen keçisinin yüksek süt verimiyle öne çıkan bir tür olduğu biliniyor. Yılda ortalama 8-10 ay boyunca 800 ile 1000 kilogram arasında süt verebilen bu keçi türü, ekonomik açıdan da yetiştiricilere önemli katkı sağlıyor. Genellikle beyaz renkli olan Saanen keçileri, günlük ortalama 3-5 kilogram süt verimiyle dikkat çekiyor.