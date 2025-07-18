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 | Özge Sönmez

Her detayı korkunç! Çocuğunun gözü önünde vahşice öldürüldü: 'Kan kokusundan apartmana girilmiyor'

Eskişehir’de yaşayan 4 çocuk annesi kadın, evinde boğazı kesilerek katledildi. Genç kadın kanlar içinde kalırken, cani eski sevgili ise olay yerinden kaçtı. Aynı apartmanda yaşayan komşunun ifadesi ise dehşete düşürdü.

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Her detayı korkunç! Çocuğunun gözü önünde vahşice öldürüldü: 'Kan kokusundan apartmana girilmiyor'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 15:40

Tepebaşı Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda sabaha karşı dehşete yaşandı. 1’i engelli 4 çocuk annesi 29 yaşındaki yabancı uyruklu S.S.K., eski sevgilisi tarafından evinde bıçaklanarak katledildi. Engelli çocuğunun önünde boğazı kesilerek katledilen genç kadının komşusunun ifadesi kan dondurdu.

Her detayı korkunç! Çocuğunun gözü önünde vahşice öldürüldü: 'Kan kokusundan apartmana girilmiyor'

SAKARYA'DA YAKALANDI

Kadının öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, binaya girip çıkan ve şüpheli olarak tespit ettiği S.S.K.’nin eski sevgilisi olduğu belirlenen A.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. A.S. polis ekiplerince kaçtığı ’da yakalanarak, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün akabinde adliyeye getirildi. Cinayetin ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işlendiği iddia edildi.

Her detayı korkunç! Çocuğunun gözü önünde vahşice öldürüldü: 'Kan kokusundan apartmana girilmiyor'

"KAN KOKUSUNDAN EVE GİREMİYORUZ"


Öte yandan S.S.K. ile aynı binada yaşayan Banu Koçyiğit kan donduran detaylar aktardı. Öldürülen kadının komşusu Koçyiğit olayla ilgili olarak, "Bir üst katta oturuyorum. Olay, sabaha karşı oldu. Sabah 05.00'da polisin kapımı çalmasıyla uyandım. Kız çocukları vardı, hep evdeydiler. Kızlar o gün yoktu, hiç gözükmediler. Bir engelli çocuğu vardı, konuşamıyordu ve hep bağırıyordu. Apartmanın içerisine kan kokusundan giremiyorsunuz. Kapıyı mühürlediler. Evde o konuşamayan çocuk varmış, kadının da boğazını kesmişler" dedi.

"KAPIM ÇALINMADAN 15 DAKİKA ÖNCE FALAN ÖLMÜŞ"

Koçyiğit, konuşmasının devamında komşusunun engelli çocuğunun sürekli bağırdığına değinerek şunları söyledi:
"Kendisi hiç evden çıkmayan çok genç ve güzel, namuslu bir kadındı. Ben sadece bir ara çarpışma sesi ve çocuğun o bağırtı sesini duydum ama uyumaya devam ettim. Çünkü o çocuk rahatsız olduğu için devamlı bağırıyor. Yan komşum da öyle sanmış, ama kim duydu bilmiyorum, polise ihbar etmişler. Kapım çalınmadan 15 dakika önce falan ölmüş."

Her detayı korkunç! Çocuğunun gözü önünde vahşice öldürüldü: 'Kan kokusundan apartmana girilmiyor'
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ETİKETLER
#cinayet
#katliam
#sakarya
#bıçaklanma
#Ev Içi Şiddet
#Yaşam
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