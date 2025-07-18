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 | Emir Yücel

Üsküdar'da akılalmaz cinayet! Çocukluk arkadaşını silahla vurdu

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Üsküdar ilçesinde meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşını kız meselesinden dolayı silahla vurarak öldürdü. Eski sevgilisinin evinin yakınında yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Üsküdar'da akılalmaz cinayet! Çocukluk arkadaşını silahla vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 14:05

Olay, 'da dün sabah saat 05.30 sıralarında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Balcılar Yokuşu'nda bulunan Sırrı Can Şimşek'in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat A. (27), çocukluk arkadaşı olan Sırrı Can Şimşek'in (27) evine geldi. İddiaya göre, Serhat A. yaklaşık bir yıl önce kız arkadaşından ayrıldı.

Üsküdar'da akılalmaz cinayet! Çocukluk arkadaşını silahla vurdu

Daha sonra Sırrı Can Şimşek, aynı kızla görüşmeye başladı. Şimşek, evde oturdukları sırada arkadaşı Serhat A.'ya sevgilisiyle çektikleri videoları gösterdi. Serhat A., Şimşek'e 'Bunu yaptın mı?' diye sordu. Şimşek ise bu durumu onayladı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle arkadaşı Serhat A.'nın tabancasından çıkan kurşunlarla kasık ve göğüs bölgesinden yaralanan Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Serhat A. kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Üsküdar'da akılalmaz cinayet! Çocukluk arkadaşını silahla vurdu

ESKİ KIZ ARKDAŞININ EVİNE GİTTİ!

Ardından Serhat A., eski kız arkadaşının yaşadığı Büyükçekmece'deki evine giderek, annesiyle birlikte yaşayan kızın kapısını çaldı ancak kapı açılmadı. Serhat A., kızın evinin yakınında yakalandı. Sırrı Can Şimşek'in 5 suç kaydı olduğu, Serhat A.'nın ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Üsküdar'da akılalmaz cinayet! Çocukluk arkadaşını silahla vurdu

Olay yerinde 4 kovan, 1 fişek ele geçirildi. Kısa sürede yakalanan şüphelinin 'susma' hakkını kullandığı öğrenildi. Polis yaptığı incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
#silahlı saldırı
#Üsküdar
#cinayet
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#İstanbul
#Yaşam
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