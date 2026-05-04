Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Karacadağ pirincinin ekimi, sulaması ve hasadı, bölgedeki arazi yapısının taşlı olması nedeniyle genellikle çoğu yerde insan gücüyle yapılıyor. Tohumunun tonu 140 bin lira olan bu pirinç, geçen sene kilosu 120 ila 350 lira arasında satıldı. Verimli olması için 7 yılda bir tercih edilen tarlalar, ekimle birlikte gölette biriktirilen kar suyuyla sulanıyor.

7 yılda 1 ekiliyor, kilosu 350 liradan satılıyor! Patentli ürünün faydaları saymakla bitmiyor

“DOĞAL, ŞEKERSİZ VE ÇOK SAĞLIKLI”

Çiftçi Muhittin İzol, bu mevsimde pirinç ektiklerini, şu an bin dönüm araziye ekim yaptıklarını söyledi. Karacadağ pirincinin doğal, şekersizdir ve çok sağlıklı olduğunu belirten İzol, tarlayı traktörle açtıklarını, elle tohumu attıklarını ifade etti.

KİMYASAL GÜBRE KULLANILMIYOR

İzol, daha sonra suyu bıraktıklarını aktararak, "Suyumuzda kanalla göletten geliyor. 5,5 ay sulama yapıyoruz. Ondan sonra olgunlaşma zamanı geliyor. Biçtikten sonra kurutup kamyonla fabrikaya götürüyoruz. Bu pirincin özelliği elle atıyoruz, gübresizdir. Bazı yerler gelişmezse hayvan gübresini veriyoruz" dedi.

GÖLETTE BİRİKEN KAR VE YAĞMUR SULARI KULLANILIYOR

Tohum atma döneminin bir ay sürdüğünü kaydeden İzol, "Bir taraftan tohum atarken bir taraftan su bırakıyoruz. Suyumuz, Karacadağ suyudur. Gölette kar ve yağmur suyu biriktiriyoruz. Bu sene Allah verdi, suyumuz çoktur. Karacadağ lezzetlidir. Yiyenler başka pirinç yemiyor. Bence bizim Karacadağ pirinci gibi dünyada yoktur. Bu sene kilosunu 300 liraya veriyorduk. 1985'ten beri bu işi yapıyoruz. Silvan, Bismil ilçeleri tarafında da yetişiyor ama ovadır. Bizim dağdır, Karacadağ tarafıdır. Her tarla 7 yılda bir ekiliyor. Bunu yapmazsak pirinç güzel çıkmıyor. Toprağı dinlendirmek için 7 yılda bir ekiyoruz" diye konuştu.