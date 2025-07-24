Her yerde aranıyordu! Eve giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı

Karaman polisi, hakkında arama kararı bulunan şüphelinin peşine düştü. Aranan şahsın yaşadığı evi tespit eden ekipler, içeriye girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Olay saat 23.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin birinci katında yaşandı.

KAPIYI AÇAN OLMADI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı sivil polis ekibi, hakkında yakalama kararı olan Akif Yüksel’in (38) evine geldi. Zile basan polis, şahsın kapıyı açmaması üzerine eve girmek için itfaiyeden yardım istedi.

KALORİFER BORUSUNDA ASILI BULUNDU

Adrese gelen itfaiyenin uzattığı araç merdiveniyle balkondan eve giren polis ekibi, Yüksel’i, evin koridorundaki kalorifer borusunda asılmış halde buldu.

SAATLER ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ!

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Akif Yüksel’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.