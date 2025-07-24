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 | Onur Kaya

Her yerde aranıyordu! Eve giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı

Karaman'da hakkında yakalama kararı bulunan Arif Yüksel isimli şahsın evine baskın düzenlendi. Eve giren ekipler, 38 yaşındaki şüpheliyi kalorifer borusunda asılı halde bulundu. Yüksel'in saatler önce hayatını kaybettiği belirlendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 03:00
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 03:00

Karaman polisi, hakkında arama kararı bulunan şüphelinin peşine düştü. Aranan şahsın yaşadığı evi tespit eden ekipler, içeriye girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Olay saat 23.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin birinci katında yaşandı.

Her yerde aranıyordu! Eve giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı

KAPIYI AÇAN OLMADI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı sivil polis ekibi, hakkında olan Akif Yüksel’in (38) evine geldi. Zile basan polis, şahsın kapıyı açmaması üzerine eve girmek için itfaiyeden yardım istedi.

Her yerde aranıyordu! Eve giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı

KALORİFER BORUSUNDA ASILI BULUNDU

Adrese gelen itfaiyenin uzattığı araç merdiveniyle balkondan eve giren polis ekibi, Yüksel’i, evin koridorundaki kalorifer borusunda asılmış halde buldu.

Her yerde aranıyordu! Eve giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı
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SAATLER ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ!

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Akif Yüksel’in cansız bedeni yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Her yerde aranıyordu! Eve giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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