TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
27°
Hesap bilgilerini ele geçirip kullandılar: Bilişim dolandırıcıları yakalandı

İnsanların hesap bilgilerini ele geçirerek çeşitli yatırım ürün alışverişi ve araç kiralama gibi işlemlerde kullanan bilişim dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 5 ayrı adreste baskın yaptı.

Hesap bilgilerini ele geçirip kullandılar: Bilişim dolandırıcıları yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 19:27

merkezli iki ilde bilişim dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından, bilişim dolandırıcılarına yönelik Sivas ve illerinde 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Hesap bilgilerini ele geçirip kullandılar: Bilişim dolandırıcıları yakalandı

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişinin yapılan incelemelerinde; para karşılığında hesap toplayarak, bu hesaplar üzerinde yatırım vaadi, ürün alışverişi, araç kiralama gibi işlemlerde kullanmak üzere kişilerin banka hesap bilgilerini topladıkları tespit edildi.

Şüphelilerle birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyale el konuldu. Yapılan dijital incelemelerinde çok sayıda kişiye ait kimlik bilgisi ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu anlaşıldı. 5 kişiden 4’ü çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TGRT Haber
