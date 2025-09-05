Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Otomobil hırsızlığında bu yönteme dikkat! Taktikleri yine 'pes' dedirtti!

Oto hırsızlarının yeni taktiği ortaya çıktı. Kiraladıkları araçları çalmak için kurdukları düzenek film kurgularını aratmadı. Ancak bu planları polis operasyonuyla ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 19:01

'de yakalanan otomobil hırsızlarının oyunu polis operasyonuyla çözüldü. Şüphelilerin evine baskın yapılarak çok sayıda kopya anahtar, sahte plakalar ve cihazlar bulundu.

Otomobil hırsızlığında bu yönteme dikkat! Taktikleri yine 'pes' dedirtti!

ARAÇ KİRALAMA FİRMASINDAN ARAÇ ÇALINDI OLAY DEŞİFRE OLDU

31 Ağustos Pazar günü Derince ilçesinde bir araç kiralama firmasından otomobil çalınması üzerine mağdur kişi polise başvurdu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kullandığı hırsızlık yöntemi deşifre edildi.

Otomobil hırsızlığında bu yönteme dikkat! Taktikleri yine 'pes' dedirtti!

ARACI ÖNCE KİRALADILAR SONRA ÇALMAK İÇİN CİHAZ TAKTILAR

Şüphelilerin firmadan aracı kiraladığı, özel bir cihazla aracın anahtarını kopyaladıktan sonra fark edilmeyecek bir bölümüne 'Airtag' GPS takip cihazı yerleştirdikleri belirlendi. Aracı kiralama süresi bitince firmaya teslim eden şüphelilerin, daha sonra GPS üzerinden konumunu tespit ettikleri aracı, kopyaladıkları anahtarla gelip çaldıkları anlaşıldı.

Otomobil hırsızlığında bu yönteme dikkat! Taktikleri yine 'pes' dedirtti!

Kimlikleri tespit edilen M.B.K. (41) ve Ö.S. (33) isimli şüphelilerin izini süren polis ekipleri, 1 Eylül'de İstanbul'da operasyon için düğmeye bastı. İki şüpheli, çaldıkları araçla birlikte kıskıvrak yakalandı. Çalıntı araç, yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise şasi ve beyin bilgilerini okumaya yarayan OBD cihazı, araç anahtarlarını kopyalamak için kullanılan immobilizer cihazı, 3 çift sahte plaka, 3 çalıntı araca ait ruhsat, farklı araçlara ait 3 kopyalanmış anahtar ve kopyalanmaya hazır 11 adet ham anahtar ele geçirildi.

Otomobil hırsızlığında bu yönteme dikkat! Taktikleri yine 'pes' dedirtti!

Şüphelilerden Ö.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Örümcek gibi hırsız! Binaya böyle tırmandı: Savunması 'pes' dedirtti
ETİKETLER
#kocaeli
#Polis Operasyonu
#Otomobil Hırsızlığı
#Kocaeli Polisi
#Olayın Çözümü
#Araç Kopyalama
#Çalıntı Araç
#Otomobil Hırsızlığı
#Araç Çalınması
#Takip Cihazı
#Sahte Plaka
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.