Heyelan faciasında baba ve 2 kızı can vermişti! Akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesi şoke etti

Samsun’da meydana gelen heyelan faciasında baba ve iki kızı feci şekilde hayatını kaybetti. Facianın ardından tutuklanan akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G.’nin ifadesi pes dedirtti. M.Z.G ifadesinde "Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık." dedi.

Samsun'da meydana gelen heyelan faciasında, baba Adem Kaya ile çocukları Açelya Mina ve Ayla Kaya enkaz altında kalarak hayatını kaybetti, anne Çiğdem Kaya ise yaralı olarak kurtarıldı. Feci olay sonrası akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan M.Z.G, Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesinde, göçük meydana gelen akaryakıt istasyonunun bulunduğu arsayı 1996 yılında satın aldığını belirtti.

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Arsayı aldıklarında yer yer eşilmiş temeller bulunduğunu aktaran M.Z.G, "Bu temellerin üzerinde biz de söz konusu işletmeyi kurmak için inşaat faaliyetlerinde bulunduk. Söz konusu yerin bulunduğu yerdeki kayalar çok sertti, doğal olarak duvar statüsündeydi. Biz de kaya sert olduğu için istinat duvarı yapma zorunluluğu görmedik. Nitekim belediye de daha sonra yerinde inceleme yaptı. Bize duvar örülmesi gerektiği yönünde herhangi bir ikaz ve uyarıda bulunmadı." ifadelerini kullandı.

"KAZADA BİR KUSURUM BULUNMUYOR"

İşletmeyi açtıklarında o bölgede başka bir inşaat bulunmadığını, iklim koşullarının da bu kadar yağışlı olmadığını öne süren M.Z.G, şunları söyledi;

"Ancak daha sonra işletmiş olduğum işletmenin hemen ilerisinde de dinamitler patlatılarak tekrar inşaat faaliyetlerinde bulunuldu ve çok fazla bölge yağış aldı. Bu nedenle kayaların üzerindeki malzemenin esneyerek düştüğünü düşünüyorum. Hatta bundan 2 yıl kadar önce söz konusu duvardan kara yoluna bakan kısımlara taş düşüyordu. Biz de müdürüm K.Y. aracılığıyla gerekli önlemlerin alınması için Canik Belediyesi'ne başvuru yaptık. Ancak bu hususta Büyükşehir Belediyesi yetkili görülerek Büyükşehir Belediyesine, Büyükşehir Belediyesi de Karayollarına yazı yazdı diye biliyorum. Bu işlemleri K.Y. takip etmişti. K.Y. söz konusu işletmede işçi olarak çalışıyordu. Kendisine güvendiğim için genel olarak işleyişi o sağlıyordu. İşletme ile alakalı olumsuz bir durumda ve karar alınması gereken hususlarda bana başvuruyordu. Benim talimatım doğrultusunda hareket ediyordu. Söz konusu işletmede mesul müdürüm K.Y. ise saha sorumlusudur. Benim başka 5 şirketim daha bulunmaktadır. Söz konusu kazada kusurum bulunmamaktadır. Suçsuzum. Salıverilmemi talep ederim."