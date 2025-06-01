Hintli sapık gezginin sözleri infiale neden oldu! 'Bu gece bu Türk kızına tecavüz mü etsem?'

Hintli gezginin sosyal medyada paylaştığı videolar büyük tepki topladı. Dünyayı gezen Malik Swashbuckler isimli gezgin İstanbul'da tanıştığı bir genç kız için sarf ettiği cümleler nedeniyle sosyal medyada gündeme oturdu. Gelen tepkilerin ardından Hintli sapık gezgin tüm hesaplarını kapattı. İşte detaylar...

Dünyayı dolaşırken aynı zamanda yaşadığı deneyimleri sosyal mecralarda yayımlayan Hintli gezgin, rotasını İstanbul'a çevirdi. İstanbul'u gezen Malik Swashbuckler isimli gezgin Instagram ve Youtube hesaplarında çeşitli videolar yayımladı. İstanbul'da bir genç kızla tanışan gezginin sözleri büyük tepki topladı.

İĞRENÇ SÖZLER: BU GECE TECAVÜZ MÜ ETSEM?

Türk genç kızla birlikte İstanbul'u dolaşan gezgin, İngilizce konuşurken bir anda Hintçe "Bu gece bu Türk kızına tecavüz etsem mi?" diye sordu. Daha iğrenç sözler de sarf eden sapık gezgin, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından özür diledi. Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Hintli gezgin tüm hesaplarını kapattı.

SAPIK GEZGİNE CESARET VERDİLER

Başka bir videoda ise sapık gezginin "kendimi zor tutuyorum, ama akşam onu sarhoş edene kadar beklemem gerek" sözleri dehşete düşürdü. Videonun altındaki yorumlarda ise diğer kullanıcıların sapık gezgine cesaret verdiği yönünde.

"DAHA DİKKATLİ OLACAĞIM"

Hintli gezginin özür paylaşımı:

Tüm kalbimle özür dilerim.

Kimseyi kırmak ya da üzmek gibi bir niyetim asla olmadı. Eğer sözlerim ya da davranışlarım birine zarar verdiyse, lütfen bilin ki bu tamamen istemeden oldu.

İnsanları üzdüğümü bilmek beni gerçekten çok üzüyor. Kendimi sorguladım ve bundan sonra çok daha dikkatli olacağıma söz veriyorum. Saygı ve sevgiyle... Gerçekten, içtenlikle özür dilerim