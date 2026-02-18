HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis şoku! İlaç kutuları yalanı ele verdi

İstanbul’da gündeme gelen "gizli hastalık" davasında yargı son sözü söyledi. İki farklı hastaneden aldığı pozitif test sonuçlarına rağmen, durumu eşinden gizleyerek evlenen E.K. hakkında yerel mahkemenin verdiği 10 aylık hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu.

Nikah işlemlerinde usulsüzlük yaparak hastalığını saklayan ve ilaçlarını "enfeksiyon tedavisi" diyerek savunan sanığın eylemi, eşinin sağlığını hiçe saydığı gerekçesiyle suç teşkil etti.

DAVANIN SEYRİ VE ŞOKE EDEN DETAYLAR

Dava dosyasına giren bilgilere göre, süreç 2022 yılının sonunda sanığın yaptırdığı rutin testlerle başladı.

HASTALIĞINI BİLEREK EVLENDİ

Sanık E.K., 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023 tarihlerinde yaptırdığı testlerle HIV pozitif olduğunu öğrendi. Ancak bu gerçeğe rağmen 26 Şubat 2023'te K.K. ile dünya evine girdi. Evlilik öncesi zorunlu olan sağlık raporunu, "işlerim çok yoğun" bahanesiyle eşinden ayrı bir zamanda belediyeye teslim ederek teşhisin fark edilmesini engelledi.

İLAÇ KUTULARI YALANI ELE VERDİ

Evlilik süresince düzenli ilaç kullanan E.K., eşinin şüphelerini "basit bir enfeksiyon kapmışım" diyerek geçiştirdi. Ancak müşteki K.K., evde temizlik yaptığı sırada eşinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" notunu ve HIV ilaçlarını bulunca gerçek gün yüzüne çıktı. Zoraki yaptırılan test sonucunda eşinin hastalığı tescillendi.

HUKUKİ NİTELENDİRME: ÖLDÜRME Mİ, YARALAMA MI?

Savcılık, sanığın virüsü bilerek korunmasız ilişkiye girmesini "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirdi ve 20 yıla kadar hapis istedi. Ancak mahkeme heyeti şu hususlara dikkat çekti: Müştekinin (eşin) test sonuçlarının negatif çıkması ve sanığın eyleminin doğrudan hayat kastı taşımayıp "yaralama" boyutunda kalması.

MAHKEME KARARI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, suç vasfını değiştirerek sanığa "kadına karşı kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı aldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan itirazı reddederek bu kararı hukuka uygun bulup onadı. Mağdur kadının açtığı boşanma davası Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde devam ediyor.