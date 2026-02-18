Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis şoku! İlaç kutuları yalanı ele verdi

Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu öğrenmesine rağmen bu durumu eşinden saklayan ve sağlık raporunu belediyeye geç teslim eden sanığa verilen hapis cezası onandı. Mahkeme, "öldürmeye teşebbüs" talebiyle açılan davada suçun niteliğini değiştirerek "kadına karşı kasten yaralama" hükmü kurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis şoku! İlaç kutuları yalanı ele verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 12:21

İstanbul’da gündeme gelen "gizli hastalık" davasında yargı son sözü söyledi. İki farklı hastaneden aldığı pozitif test sonuçlarına rağmen, durumu eşinden gizleyerek evlenen E.K. hakkında yerel mahkemenin verdiği 10 aylık , İstinaf Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu.

HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis şoku! İlaç kutuları yalanı ele verdi

Nikah işlemlerinde usulsüzlük yaparak hastalığını saklayan ve ilaçlarını "enfeksiyon tedavisi" diyerek savunan sanığın eylemi, eşinin sağlığını hiçe saydığı gerekçesiyle suç teşkil etti.

DAVANIN SEYRİ VE ŞOKE EDEN DETAYLAR

Dava dosyasına giren bilgilere göre, süreç 2022 yılının sonunda sanığın yaptırdığı rutin testlerle başladı.

HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis şoku! İlaç kutuları yalanı ele verdi

HASTALIĞINI BİLEREK EVLENDİ

Sanık E.K., 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023 tarihlerinde yaptırdığı testlerle HIV pozitif olduğunu öğrendi. Ancak bu gerçeğe rağmen 26 Şubat 2023'te K.K. ile dünya evine girdi. Evlilik öncesi zorunlu olan sağlık raporunu, "işlerim çok yoğun" bahanesiyle eşinden ayrı bir zamanda belediyeye teslim ederek teşhisin fark edilmesini engelledi.

İLAÇ KUTULARI YALANI ELE VERDİ

Evlilik süresince düzenli ilaç kullanan E.K., eşinin şüphelerini "basit bir enfeksiyon kapmışım" diyerek geçiştirdi. Ancak müşteki K.K., evde temizlik yaptığı sırada eşinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" notunu ve HIV ilaçlarını bulunca gerçek gün yüzüne çıktı. Zoraki yaptırılan test sonucunda eşinin hastalığı tescillendi.

HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis şoku! İlaç kutuları yalanı ele verdi

HUKUKİ NİTELENDİRME: ÖLDÜRME Mİ, YARALAMA MI?

Savcılık, sanığın virüsü bilerek korunmasız ilişkiye girmesini "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirdi ve 20 yıla kadar hapis istedi. Ancak mahkeme heyeti şu hususlara dikkat çekti: Müştekinin (eşin) test sonuçlarının negatif çıkması ve sanığın eyleminin doğrudan hayat kastı taşımayıp "yaralama" boyutunda kalması.

HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa hapis şoku! İlaç kutuları yalanı ele verdi

MAHKEME KARARI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, suç vasfını değiştirerek sanığa "kadına karşı kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı aldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan itirazı reddederek bu kararı hukuka uygun bulup onadı. Mağdur kadının açtığı boşanma davası Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'daki fırtına ağaçları yerinden söktü! Vatandaşlar panik yaşadı
Altay Bayındır planı! Beşiktaş İngiltere'ye çıkarma yapacak
Ebru Gündeş'in kızına bıraktığı ikiz yalıların yeni görüntüleri dikkat çekti
ETİKETLER
#Hapis Cezası
#Gizli Hastalık Davası
#Hiv Pozitif
#Eşe Karşı Kasten Yaralama
#Sağlık Suçu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.