Hollandalı kardeşlerin Türkiye'deki korkunç sonu! Yeni detaylar ortaya çıktı

Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan bir otelde 22 Ağustos günü korkunç bir olay yaşandı. Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen 57 yaşındaki Rashid Mohammed Ajoeb, 17 yaşındaki oğulları Mohammed Jamil Yusuf ve 15 yaşındaki Mohammed Yazdani akşam üzeri Taksim'e gitti. Burada bir süre gezinti yapan aile yemek yedikten sonra otele döndü.

SESLER GELİNCE KORKUNÇ OLAY ORTAYA ÇIKTI

Sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duyan otel çalışanları, oraya girdiklerinde çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini görmüştü. İki çocuk hayatını kaybederken baba hastaneye kaldırılmıştı.

İŞLETME SAHİPLERİ YAKALANDI

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda yemek yedikleri iş yerleri tespit edildi. Şahısların Beyoğlu'nda yemek yedikleri 2 işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı. Numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.