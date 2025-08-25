Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Hollandalı kardeşlerin Türkiye'deki korkunç sonu! Yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul'a tatil için gelen Hollandalı ailenin 2 çocuğu kaldıkları otelde ölü olarak bulunmuştu. Yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı. Baba ve 2 oğlunun yemek yedikleri işletme sahipleri yakalandı, alınan numuneler de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hollandalı kardeşlerin Türkiye'deki korkunç sonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan bir otelde 22 Ağustos günü korkunç bir yaşandı. Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen 57 yaşındaki Rashid Mohammed Ajoeb, 17 yaşındaki oğulları Mohammed Jamil Yusuf ve 15 yaşındaki Mohammed Yazdani akşam üzeri 'e gitti. Burada bir süre gezinti yapan aile yemek yedikten sonra otele döndü.

Hollandalı kardeşlerin Türkiye'deki korkunç sonu! Yeni detaylar ortaya çıktı

SESLER GELİNCE KORKUNÇ OLAY ORTAYA ÇIKTI

Sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duyan çalışanları, oraya girdiklerinde çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini görmüştü. İki hayatını kaybederken baba hastaneye kaldırılmıştı.

Hollandalı kardeşlerin Türkiye'deki korkunç sonu! Yeni detaylar ortaya çıktı

İŞLETME SAHİPLERİ YAKALANDI

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda yemek yedikleri iş yerleri tespit edildi. Şahısların Beyoğlu'nda yemek yedikleri 2 işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı. Numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hollandalı kardeşlerin Türkiye'deki korkunç sonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
