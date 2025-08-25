Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in kazandığı üniversite belli oldu

6 Haziran’da evindeki havuzun motoru kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı yoğun bakımda 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek babasının mesleğini sürdürme kararı aldı. Bugün açıklanan YKS sonuçlarıyla Nehir'in hangi üniversiteyi kazandığı belli oldu.

"O SINAVA GİRİP MİMAR OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Nehir Zeyrek, cenaze töreni sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında; "Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin." ifadelerini kullanmıştı.

KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BELLİ OLDU

Bugün açıklanan YKS sonuçları kapsamında, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.