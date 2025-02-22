Husumetli gençlerin tartışması kanlı bitti! 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü!

Antalya'da aralarında husumet bulunan iki genç cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce Sergen Çoban 8 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Çoban tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün akşam saatlerinde aralarında daha önce husumet bulunan Sergen Çoban ile Bilal A. cadde üzerinde karşılaştı. Arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

8 BIÇAK DARBESİYLE YERE YIĞILDI

Bilal A., yanında taşıdığı bıçakla Sergen Çoban'ı 8 kez bıçaklayıp olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı Çoban'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Sergen Çoban kurtarılamadı.

KAÇAN SALDIRGAN TESLİM OLDU

Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilal A.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Aksoy'un olayın ardından evine giderek motosikletini aldığı ve Manavgat'a kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin Manavgat'ta sürdürdüğü çalışmalar devam ederken, Bilal A. gece saatlerinde Side Jandarma Karakolu'na suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.