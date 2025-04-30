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 | Emir Yücel

İçinde telefon ve para olan çantasını yanlışlıkla çöpe attı! Belediye personeliyle çöpte arama yapıldı

Bağcılar’da yaşayan Özgül Kaya, elinde tuttuğu çöpleri atarken yanlışlıkla içinde cep telefonu, 5 bin TL ve kimliklerinin bulunduğu çantasını da çöpe attı. Paniğe kapılan Kaya’nın yardım çağrısına koşan Bağcılar Belediyesi ekipleri, tonlarca çöp arasında yaptığı aramayla çantayı bulup sahibine teslim etti. Kaya; “Eksiğim yok, telefonum da çalışıyor” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

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İçinde telefon ve para olan çantasını yanlışlıkla çöpe attı! Belediye personeliyle çöpte arama yapıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 10:44

Bağcılar’da yaşayan Özgül Kaya, içerisinde cep telefonu ve 5 bin TL’sinin bulunduğu çantayı yanlışlıkla çöpe attı. Kadının çantası Bağcılar Belediyesi temizlik ekipleri tarafından tonlarca çöp içinde yapılan aramalar neticesinde bulundu.

İçinde telefon ve para olan çantasını yanlışlıkla çöpe attı! Belediye personeliyle çöpte arama yapıldı

Bağcılar’da ikamet eden Özgül Kaya, çöpleri atmak için evinden dışarı çıktı. Yolun karşısındaki çöp konteynerinin yanına giden Kaya, çöpleri atıp yoluna devam etti. Bir süre sonra çantasının olmadığını fark eden Kaya, çöplerle birlikte çantasını da yanlışlıkla konteynere atmış olabileceğini düşündü. Geri dönüp baktığında belediyenin çöpleri götürdüğünü gördü.

İçinde telefon ve para olan çantasını yanlışlıkla çöpe attı! Belediye personeliyle çöpte arama yapıldı

TONLARCA ÇÖP İÇİNDE ARADILAR

Bunun üzerine paniğe kapılan dalgın kadın, komşularından yardım istedi. Bağcılar Belediyesi’ni arayan Kaya ile komşusu, durumu anlatıp yetkililerden yardım istedi. Seferber olan Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çöp kamyonunu İSTOÇ’un arkasındaki belediyeye ait döküm sahasına yönlendirdi. Daha sonra ise belediye personeli alana boşaltılan tonlarca çöp içinde çantayı aradı. Kısa süren aramanın sonucunda içinde cep telefonu, 5 bin TL, kimlik ve kredi kartlarının olduğu çanta bulunarak sahibine teslim edildi.

İçinde telefon ve para olan çantasını yanlışlıkla çöpe attı! Belediye personeliyle çöpte arama yapıldı

EKSİĞİM YOK, TELEFONUM DA ÇALIŞIYOR

Büyük bir mutluluk yaşayan Kaya, "Telaşla çöpü atarken elimdeki çantayı da attım. Komşum belediyeyi aradı. Onun sayesinde bulduk. Eksiğim yok. Telefonum da çalışıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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