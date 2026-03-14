İçişleri Bakanlığı'ndan Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4,5 milyar liralık işlem hacmi çökertildi!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis şebekesine büyük bir darbe indirildi.

28 ŞÜPHELİDEN 24'Ü TUTUKLANDI

Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ve reklam faaliyetleriyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Adana merkezli 6 ilde ‘Yasa Dışı Bahis’ suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 4,5 milyar lira işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı. 24'ü tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait 2 bin 251 adet banka, 13 adet kripto varlık ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına el konuldu. Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

