İftar vakti kaza! Ramazan topu yüzünde patladı

Ramazan ayında iftar vaktini haber vermek için Ramazan topu patlatan 72 yaşındaki adamın elinde ses bombası patladı. Elleri ve yüzünden ağır yaralanan B.Ş. hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde iftar saatinde Ramazan topu patlatmak isteyen 72 yaşındaki B.Ş.'nin elinde ses bombası infilak etti. Olayda ellerinden ve yüzünden yaralanan B.Ş., önce Gürün Devlet Hastanesi'ne, ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan B.Ş.'nin 11 yıldır Ramazan ayında top atma görevini üstlendiği, belediyeden emekli olduktan sonra da bu hizmeti sürdürdüğü öğrenildi.