Oyun oynarken korkuluğa saplandı! Minik Zehranur'un haykırışları yürek sızlattı
Sivas'ın İstiklal Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 7 yaşındaki Zehranur Şalağ, dengesini kaybedince korkulukların üstüne düştü. Minik Zehranur'un kolu, demir korkuluğa saplandı.
KOLU ÇIKARILAMAYINCA KORKULUK KESİLDİ
Durumu gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kız çocuğunu bulunduğu yerden çıkarmak isteyen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu kesti.
HAYKIRIŞLARI YÜREK SIZLATTI
Korkuluk ile birlikte hastaneye kaldırılan Zehranur, ameliyata alındı. Öte yandan Zehranur'un koluna saplanan korkulukların kesildiği sıradaki haykırışları yürek sızlattı.
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