Iğdır’da gece saatlerinde bir evden gelen silah seslerini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Iğdır'da kan donduran olay! Eve giren ekipler şoke oldu: Kanlar içinde bulundular Iğdır'da bir evden gelen silah sesleri üzerine polis ekiplerinin eve girmesiyle Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ile Ali Mamak'ın silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu olayın ilk değerlendirmelere göre Ali Mamak'ın Bayramova'yı öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ile Ali Mamak'ın silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İlk değerlendirmelere göre, Ali Mamak'ın Bayramova'yı silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekipleri olayın tüm yönlerini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Eve giren ekipler, Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ile Ali Mamak’ın silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ"

İlk değerlendirmelere göre, Ali Mamak’ın Bayramova’yı silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olayın tüm yönlerini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.