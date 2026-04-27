Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

JASAT 20 yıllık karanlığı aydınlattı! Kayıp adamın DNA'sı tüfeğin dipçiğinde çıktı: Çok sayıda gözaltı var

Eskişehir'de JASAT ekipleri, bir faili meçhul dosyasını yeniden açtı. 20 yıl önce ortadan kaybolan Hamdi Karakuş'la ilgili yürütülen soruşturmada 12 şahıs gözaltına alındı. JASAT ekipleri, Karakuş'un izini bir tüfek dipçiğindeki DNA'da buldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 12:00

Eskişehir'de 17 Temmuz 2005 tarihinde 41 yaşındaki Hamdi Karakuş, Günyüzü ilçesine bağlı Çardaközü Mahallesi’nde husumetlisi olduğu iddia edilen kişiler tarafından kovalanıp darp edildi. Olayın ardından aynı kişiler kendilerini jandarma olarak tanıtarak 23 Ağustos 2005 günü saat 01.00 sıralarında Karakuş’un ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağlayıp Ankara’nın Mamak ilçesine götürdü. Burada darp edilen Karakuş, kendi imkanlarıyla köyüne geri döndü.

JASAT 20 yıllık karanlığı aydınlattı! Kayıp adamın DNA'sı tüfeğin dipçiğinde çıktı: Çok sayıda gözaltı var

Eskişehir'de 20 yıl önce ortadan kaybolan Hamdi Karakuş'un dosyasını yeniden açan JASAT ekipleri, tüfek dipçiğinden alınan DNA ile Karakuş'a ulaştı ve 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Hamdi Karakuş, 2005 ve 2006 yıllarında husumetlileri tarafından kovalanıp darp edildi ve kaçırıldı.
1 Nisan 2006 gecesi ortadan kaybolan Karakuş'un akıbeti araştırıldı.
JASAT ekipleri, kaçırma olayında kullanıldığı belirlenen tüfeğin dipçiğindeki kırık plastik parçadan elde edilen DNA'nın Hamdi Karakuş ile eşleştiğini tespit etti.
Yapılan çalışmalar sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Karakuş'un cesedine henüz ulaşılamadı.
Karakuş'un kız kardeşi Semra Dönmez, ağabeyinin bir mezarı olmasını istediklerini belirtti.
20 YIL ÖNCE ORTADAN KAYBOLDU

Daha sonra 1 Nisan 2006 gecesi 42 yaşındayken ortadan kaybolan Hamdi Karakuş’un, görgü tanıklarının beyanına göre mahalle camisinin yanında kaçırıldığı belirtildi. O tarihten sonra yakınları Karakuş’tan bir daha haber alamadı.

DNA’SI TÜFEK DİPÇİĞİNDE BULUNDU

Karakuş’un akıbetinin araştırılması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Dedektif Timi (JASAT) tarafından dosya yeniden açıldı. Başlatılan geniş çaplı çalışma sonucunda, son kaçırma olayında kullanıldığı belirlenen tüfeğin dipçiğindeki kırık plastik parçadan elde edilen DNA incelendi ve Hamdi Karakuş ile eşleşti.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

20 yıllık kayıp dosyada çalışmalarını derinleştiren JASAT ekipleri 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Kayıp olan Karakuş’un cesedine henüz ulaşılamazken, Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı Köksal Yurduseven’in dosyanın yeniden açılmasına izin verdiği öğrenildi.

"ARTIK OLAYIN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Hamdi Karakuş'un kız kardeşi Semra Dönmez (59) ağabeyinin başından geçenlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Abim 2005'te bir kaçırıldı, dövüldü. Sonra Ankara Mamak tarafında bir köprü altına atıldı. Kendi imkanlarıyla oradan kurtulup köye gelmiş. Bu insanlar abimi 1 Nisan 2006'da tekrar kaçırılıyor ve ondan sonra biz kendisinden haber alamadık. Köyde tekrar bunlarla bir tartışma yaşamış, o nedenle kaçırıldığını duyduk. Artık bir mezarı olsun istiyoruz. Evdeki yaşlı annem 90 yaşında, her gün dua eder, ağlar, 'Bir mezarı yok oğlumun' der. Gözaltına alınan kişiler inşallah cezasını çeker. Artık olayın ortaya çıkmasını çok istiyoruz, bir mezarı olsun istiyoruz. Evet, kendilerini jandarma diye tanıtmışlar. 'Biz jandarmayız' diyerekten 5-6 kişi gelip elini ayağını bağlayıp başına torba geçirip götürmüşler. Cumhuriyet Savcısı ve JASAT'a çok teşekkürler ederiz, 3 yıldır mücadele ettiler, bu duruma gelindi."

ETİKETLER
#jasat
#dna
#Kayıp Dosyası
#Faili Meçhul Dosyalar
#Hamdi Karakuş Kayıp Dosyası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.