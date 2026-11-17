Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) 3 ödül kazandı. İHA kameramanları İbrahim Berat Yılmaz ve Ahmet Faruk Sarıkoç, iki ayrı kategoride dereceye girerken, Fırat Demir'in çalışması da mansiyon ödülüne layık görüldü. TGRT'den ise Ozan Yoldaş Ural dereceye girdiği kategorisinde birinci oldu.

Meslektaşların yoğun ilgi gösterdiği ve 380 eserin yarıştığı organizasyonda jüri değerlendirmesi Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Deneyimli kameramanlar, alanında uzman isimler ve akademisyenlerden oluşan jüri, televizyon ve dijital yayıncılık alanındaki başarılı haber görüntülerini değerlendirdi.

İHA iki kategoride dereceye girdi

Yarışmada Türk Telekom Yılın En İyi Haber Görüntüsü kategorisinde İHA kameramanı İbrahim Berat Yılmaz, ‘Rehine' adlı çalışmasıyla ikincilik ödülünü kazandı. VakıfBank Yılın En İyi Dron Haber Ödülü kategorisinde ise İHA kameramanı Ahmet Faruk Sarıkoç, ‘Doğalgaz Patlaması' adlı görüntüsüyle ikinci oldu.

İHA kameramanı Fırat Demir de ‘Mezardan Önce Son Çıkış' adlı çalışmasıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.

YILIN EN İYİ HABER GÖRÜNTÜSÜ ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

Türk Telekom Yılın En İyi Haber Görüntüsü ödülünü, Anadolu Ajansı kameramanı Vural Elibol ‘Amerika'da Göçmen Olmak' adlı haberiyle kazandı. Aynı kategoride İHA'dan İbrahim Berat Yılmaz ikinci, ANKA'dan Uğur Demirci ise üçüncü oldu.

Dernek Başkanı Zihni Oğuz Akın, yarışmaya ilişkin değerlendirmesinde, jürinin birbirinden başarılı görüntüler arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi. Yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Akın, kameramanların hem konu hem de teknik ve estetik açıdan başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu kaydederek tüm katılımcılara teşekkür etti. Yarışmada ödül kazanan isimler, 27 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

DİĞER KATEGORİLERDE DERECEYE GİRENLER