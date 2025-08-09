Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

İki arkadaşın telefonda başlayan tartışması cinayetle bitti!

Antalya'da aralarında husumet bulunan gençlerin telefonda başlayan tartışması cinayetle son buldu. Korkunç olayda başına 2 mermi isabet eden genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

Dehşete düşüren olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Emir Batuhan Çelik (25) ile H. T. (29) telefonda tartıştı. Taraflar ormanlık alan girişinde buluşurken, tartışma kavgaya dönüştü. H. T., Emir Batuhan Çelik ve yanında gelen arkadaşı Halil İ. A.'ya (25) tabancayla ateş edip olay yerinden motosikletiyle kaçtı.

İki arkadaşın telefonda başlayan tartışması cinayetle bitti!

BAŞINDAN İKİ KURŞUNLA VURULDU

Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, başından 2 kurşunla vurulan Emir Batuhan Çelik ve karın bölgesinden yaralanan Halil İ. A.'yı ambulansla Antalya Şehir Hastanesine götürdü. Burada Emir Batuhan Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İki arkadaşın telefonda başlayan tartışması cinayetle bitti!

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Kaçan şüpheli H. T. ise, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirilen Emir Batuhan Çelik'in cenazesi, yakınları tarafından alınıp defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

