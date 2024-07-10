İki yüzlü küçük Enes'e müjde! 'Ankara Abisi' sahip çıktı

10 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:23

Milyonda bir görülüyor! İki farklı yüzü var

Milyonda bir görülüyor! İki farklı yüzü var

Fırtına ABD'yi yerle bir etti: 40 milyondan fazla kişiyi etkileyecek

Fırtına ABD'yi yerle bir etti: 40 milyondan fazla kişiyi etkileyecek

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Bakır ailesinin en küçük çocuğu Enes, bebekliğinde beyin kanaması geçirdi.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından yüz bölgesinde kitle oluşmaya başlayan Enes'in yüzündeki kitle yıllar içinde büyüdü.

Milyonda bir ihtimal ile ortaya çıktığı belirtilen kitle nedeniyle bir gözünü de kaybeden 14 yaşındaki Enes, zor günler geçirmeye başladı.

TEK İSTEĞİ İYİLEŞİP GÜLMEK

Medyada çıkan haberlerin ardından Adana’da faaliyet gösteren Ogün Sever Okur’un başkanlığındaki Ogün Abi Derneği, Enes’in ailesi ile iletişime geçti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

‘Ankara Abisi’ diye bilinen fenomen Yasin Oyanık’ın da desteğiyle Ankara’ya götürülen Enes, Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Ogün Sever Okur, “Enes için Yasin Oyanık ile birlikte gerekli destekleri vereceğiz. Onun tedavi olmasını çok istiyoruz. İnşallah Ankara’da sağlığına kavuşacak. Buna inanıyoruz” dedi.