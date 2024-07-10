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İki yüzlü küçük Enes'e müjde! 'Ankara Abisi' sahip çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:23
İki yüzlü küçük Enes&#039;e müjde! &#039;Ankara Abisi&#039; sahip çıktı

Adana'da geçirdiği beyin kanaması sonrası yüzünde oluşan ve zaman içerisinde büyüyen kitle nedeniyle iki farklı yüzü varmış gibi görünen 14 yaşındaki Enes'e sevindiren haber geldi 'Ankara Abisi' olarak tanınan Yasin Oyanık ve Ogün Abi Derneği'nin desteğiyle Ankara'ya götürülen Enes, Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Bakır ailesinin en küçük çocuğu Enes, bebekliğinde beyin kanaması geçirdi.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından yüz bölgesinde kitle oluşmaya başlayan Enes'in yüzündeki kitle yıllar içinde büyüdü.

Milyonda bir ihtimal ile ortaya çıktığı belirtilen kitle nedeniyle bir gözünü de kaybeden 14 yaşındaki Enes, zor günler geçirmeye başladı.

İki yüzlü küçük Enes'e müjde! 'Ankara Abisi' sahip çıktı - 1. Resim

TEK İSTEĞİ İYİLEŞİP GÜLMEK

Medyada çıkan haberlerin ardından Adana’da faaliyet gösteren Ogün Sever Okur’un başkanlığındaki Ogün Abi Derneği, Enes’in ailesi ile iletişime geçti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI 

‘Ankara Abisi’ diye bilinen fenomen Yasin Oyanık’ın da desteğiyle Ankara’ya götürülen Enes, Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Ogün Sever Okur, “Enes için Yasin Oyanık ile birlikte gerekli destekleri vereceğiz. Onun tedavi olmasını çok istiyoruz. İnşallah Ankara’da sağlığına kavuşacak. Buna inanıyoruz” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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