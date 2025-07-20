İlayda Alkaş evinin önünde katledilmişti! Ölümünden saatler önce şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 16 Temmuz günü annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen İlayda Alkaş (22), evinin önünde birlikte yaşadığı C.A.'nın (30) silahlı saldırısına uğradı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kurşunların hedefi olan Alkaş, ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede doktorların tüm müdaalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

İlayda Alkaş'ın o akşam doğum günü kutlamasında şarkı söylediği görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan cinayete ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.