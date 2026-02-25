Menü Kapat
İlişkide bu 6 sorunu çözemeyenler ayrılıyor: İşte yüzüklerin atılmasını engelleyecek tavsiyeler

Evliliğe giden yolda bazı sorunları çözemeyen çiftlerin ilişkileri ayrılıkla sonuçlanıyor. Boşanma oranlarının arttığı dönemde evlilik öncesi anlaşmazlıklar da çiftlerin canını sıkıyor. Uzmanlar yüzüklerin bir kanara atılmasını engelleyecek önerilerde bulundu. Evlenmeden önce yaşanan kritik sorunlar incelendi. İşte detaylar...

İlişkide bu 6 sorunu çözemeyenler ayrılıyor: İşte yüzüklerin atılmasını engelleyecek tavsiyeler
Haber Merkezi
25.02.2026
25.02.2026
Dünyada sayılarında azalma görülürken oranları artıyor. Türkiye’de de boşanma oranlarında artış görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 24 Şubat'ta yayımladığı 2025 evlenme ve boşanma istatistiklerine göre geçen yıl her üç evlilikten biri evliliğin ilk beş yılında, her beş evlilikten biri ise evliliğin ilk 6-10 yılı içinde sona erdi.

İlişkide bu 6 sorunu çözemeyenler ayrılıyor: İşte yüzüklerin atılmasını engelleyecek tavsiyeler

EVLİLİĞE GİDEN YOLDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

Evlilikleri etkileyebilecek birçok faktör ve psikolojik sorunlar araştırılıyor. Özellikle evlilik öncesi birçok çift çeşitli nedenlerden dolayı yüzük atıyor. Nişanlı çiftler düğün gününü planlamanın ortasında hem mutluluk hem de stres dolu bir döneme giriyor. Gençlerin evlilikten vazgeçmesinin en büyük nedeni ekonomi olarak görülse de eski ilişkilerin yankıları ve sosyal medyanın sık kullanımı da şikayet edilen konular arasında.

İlişkide bu 6 sorunu çözemeyenler ayrılıyor: İşte yüzüklerin atılmasını engelleyecek tavsiyeler

Evliliğe giden yolda ortaya çıkan sorunların çözülmemesi büyük ayrılıklara yol açıyor. Yourtango.com’da yer alan detaylarda evlilik aşamasında ayrılığa neden olan sorunlar öne çıktı.

ORTAK BÜTÇE KAYGISI

Önemli olan anlaşmazlıkların veya tartışmaların günlük hayata sızmamasıdır ancak ortak bütçe konusu genç çiftlerin dert edindiği en büyük konu. Ortak bütçe belirleme konuşmalarında sık sık tartışmalar çıkabiliyor. İlişki uzmanı Dr. Margaret Paul, başarılı çiftlerin paralarını birlikte yönetmeyi öğrendiklerini tespit etti. Çiftlere "Bütçelerini karşılıklı olarak belirlemelerini ve ardından ikisinin de buna bağlı kalmasını" tavsiye etti.

Uzman isim ‘’ortak parasal hedeflerinizi belirleyin, temel ihtiyaçlar için ne kadar harcamanız gerektiğini, ne kadar para biriktirmek istediğinizi ve bunun nedenlerini açıklayın’’ şeklinde öneri yaptı.

İlişkide bu 6 sorunu çözemeyenler ayrılıyor: İşte yüzüklerin atılmasını engelleyecek tavsiyeler

EV İŞLERİ VE SORUMLULUKLAR NASIL PAYLAŞILIR?

Ev içi sorumlulukların büyük çoğunluğunun tek bir kişiye yüklenecek olması sorunlara kapı açıyor. Bu sorumluluklar söz konusu olduğunda beklentiler ve evde iş bölümü oluşturulması öneriliyor.

BİRBİRİNİZİ YAKINDAN TANIMAK

Araştırmalara göre siz ve eşinizin birbiriniz hakkında her şeyi bildiğinizi düşünebilirsiniz ancak ikiniz de birey olarak hala gelişiyorsunuz; yaşayacağınız deneyimler eşinizin öğreneceği değişikliklere yol açacak ve bunun tersi de geçerli olacak.

Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tarafından yayınlanan araştırmalarda ilişki gelişiminde ilk çekim, keşif ve bağlılık aşamaları gibi farklı evreler belirlemekte ve her birinin farklı düzeylerde kendini açığa vurma durumu var.

Sağlıklı ilişkileri sürdürmek için sürekli iletişimin, aktif dinlemenin ve zaman içinde birbirimizdeki değişikliklere uyum sağlamanın önemi yer alıyor.

İlişkide bu 6 sorunu çözemeyenler ayrılıyor: İşte yüzüklerin atılmasını engelleyecek tavsiyeler

ÇOCUK KONUSUNDA ANLAŞMAK

Partnerinizle çocuk sahibi olma konusunu konuşmak için en uygun zaman, ilişkinin başlarında, her ikinizin de rahat olduğu ve planlarınız ile aile dinamikleriniz hakkında zaten konuşmaya başladığınız zamandır.

Bu, partnerinizin ebeveynlik konusundaki isteklerinizle örtüşüp örtüşmediğini belirlemenize ve ileride olası sorunlardan kaçınmanıza olanak tanıyor.

Aile Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre konuyu ne kadar erken ele alırsanız o kadar iyi olduğu genel olarak kabul ediliyor.

İlişkide bu 6 sorunu çözemeyenler ayrılıyor: İşte yüzüklerin atılmasını engelleyecek tavsiyeler

EĞLENCELİ ANLARI UNUTMAYIN!

Klinik psikolog Dr. Michael W. Regier, en mutlu çiftlerin evliliklerini nasıl sorunsuz bir şekilde sürdürdüklerini anlattı. Dr. Regier, duygusal bağ kurmaya özen göstermeyi, eğlenceli anları unutmamayı ve ilişkinizi her zaman korumayı tavsiye etti. Regier, mükemmelliğe gerek olmadığını da sözlerine ekledi.

İlişkide bu 6 sorunu çözemeyenler ayrılıyor: İşte yüzüklerin atılmasını engelleyecek tavsiyeler

ÖZEL ZAMANLAR OLUŞTURUN!

Uzman isimler evlilik öncesi birlikteliği etkileyecek bu konulara çözüm bulunmaması ve ortak fikir oluşturulmaması halinde çoğu ilişkinin bozulduğunu söylüyor.

Yoğun programlar, iş yükü ve ailevi sorumluluklar gibi faktörler, ilişkilere zaman ayırmayı çoğu zaman zorlaştırabilir ve bu nedenle bilinçli çaba göstermek gerekebilir. Uzmanlar evlilik öncesi de özel randevular oluşturulması gerektiğinin altını çiziyor.

