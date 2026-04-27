Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İnanması güç ama gerçek! Manavdan alınan çilek 2,5 yaşındaki çocuğu hayattan koparttı

Kırşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker'in 2,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal hayatını kaybetti. Küçük çocuğun boğazına çilek kaçması sonucu vefat ettiği öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 13:55

Dedesiyle birlikte manavdan çilek alan 2,5 yaşındaki Mustafa Kemal, aldıkları meyveyi yemeye başladı. O sırada çilek talihsiz çocuğun boğazında kalırken ilk müdahaleyi dedesi yaptı. Çevrede bulunan ve durumu fark eden Salih Göçer adlı vatandaş çocuğa uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak 2 buçuk yaşındaki çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HABERİN ÖZETİ

Dedesiyle manavdan çilek alan 2,5 yaşındaki Mustafa Kemal, çileğin boğazına kaçması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal'e ilk müdahaleyi dedesi yaptı, ardından çevredeki Salih Göçer Heimlich manevrası uyguladı.
Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Heimlich manevrasını uygulayan Salih Göçer, 'Keşke kurtarabilseydik' dedi.
Hayatını kaybeden Mustafa Kemal Türker için Ahi Evran Külliyesi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına il protokolü de katıldı ve Türker'in cenazesi defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.
“KEŞKE KURTARABİLSEYDİK”

Yaşanılanları anlatan Göçer, kalabalığı fark ederek müdahale ettiğini belirterek, "Çocuğa Heimlich manevrası yaptım. Ambulansa verdim ve arkasından takip ettim. Keşke kurtarabilseydik. Allah anne ve babasına sabırlar versin" dedi.

CENAZEDE ACILI ANNE VE BABA AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Öte yandan, talihsiz olayda hayatını kaybeden Mustafa Kemal Türker için Ahi Evran Külliyesi'nde kılınan cenaze namazı kılındı. Türker'in cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi. Törende baba Hamza Türker ile anne Berna Saçan Türker'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenazeye, HSYK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, HSYK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve il protokolü katıldı. Cenaze namazının ardından aile, külliye bahçesinde taziyeleri kabul etti.

