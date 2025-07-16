İnegöl'de nefes kesen mücadele: Kedi ve yılanın düellosu kamerada!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılan ile kedi arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğal yaşamın şehir merkezinde dahi etkisini gösterdiği olayda, bir kediyle yılanın karşı karşıya geldiği anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

KEDİ YILANI UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Kısa süreli gerilimli anların yaşandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kedinin yılanı uzaklaştırmaya çalıştığı görülen görüntülerde, yılanın da kendini savunduğu dikkat çekti.

Çevredekiler durumu tedirginlikle izlerken, olayın sonunda tarafların zarar görmeden birbirinden uzaklaştığı öğrenildi. Görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede yayılırken, vatandaşlar bu tür durumlarda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.