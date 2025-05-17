İnşaatta ceset bulundu! Polis ekipleri harekete geçti

Konya’nın merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi’nde, inşaat halindeki bir binadan gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin ihbarıyla emniyet güçleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemede, hurdacılık yapan ve birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Urdemir’in cesedi bulundu. Urdemir’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için tahkikat başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri tarafından inşaattan kötü kokular gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen ekipler tarafında yapılan incelemede Emrah Urdemir'in cesedi ile karşılaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Urdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hurdacılık yaptığı ve birkaç gündür haber alınamadığı belirtilen Urdemir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.

