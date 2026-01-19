İnsan sağlığı böyle yok sayıldı! Otobüste taşıdıkları 300 kilo sucuğu satmayı planladılar!

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüslerinde sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfte imha edildi.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.

KİLOLARCA SUCUĞU OTOBÜSLE TAŞIDILAR

Denetimde bir yolcu otobüsünde sağlıksız koşullarda taşınan ve mevzuata uygun olmadığı belirlenen 300 kilogram sucuk ile başka bir otobüste 2 koli çiğköftenin Tarsus ilçesine getirildiği tespit edildi.

HEM YOLCUYA HEM OTOBÜS FİRMASINA CEZA KESİLDİ

Ekipler, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi, ürünlere tutanakla el koydu. Yasal işlemlerin ardından sucuk ve çiğköfte imha edildi. Yolcu otobüsü firmalarına ise cezai işlem uygulandı.