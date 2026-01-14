Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gıda hilecileri iş başında! Sakın görüntüye kanmayın, sahte et ve gıdalar ele geçirildi

Gıda sahtekarları vatandaşların sağlığını hiçe sayan çalışmalarını sürdürüyor. Et diye satılmak üzere olan binlerce kiloluk ürünler, sahte gıdalar ve sahte marka etiketleri ele geçirildi.

Gıda hilecileri iş başında! Sakın görüntüye kanmayın, sahte et ve gıdalar ele geçirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 18:35

Başkent Ankara'da halk sağlığını tehdit eden sahtecilere düzenlendi. Polatlı'da bir merdiven altı üretim yerinde et diye piyasaya sürülmeye hazırlanan sahe etler, gıda ürünleri ve sahte etiketler bulundu.

Gıda hilecileri iş başında! Sakın görüntüye kanmayın, sahte et ve gıdalar ele geçirildi

SAHTE GIDA ÜRETİYORLAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında sahte gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi.

ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, Polatlı'da faaliyet gösteren 4 farklı iş yerinde sahte gıda üretimi yapıldığı tespit edildi.

Gıda hilecileri iş başında! Sakın görüntüye kanmayın, sahte et ve gıdalar ele geçirildi

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda, yağ, gıda boyası ile 20 bin adet farklı firmalara ait etiket ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 3 şüpheli hakkında da adli işlemlere başlandı.

