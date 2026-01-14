Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Yasin Aşan

İstanbul'da gıda güvenliğiyle ilgili tedbirler artıyor! Valilik yeni şartları duyurdu

Megakent İstanbul'da gıda güvenliğinin artırılması amacıyla yeni tedbirler devreye sokuldu. Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi şartı getirildi. Öte yandan izin belgesi bulunmayan seyyar satış aracının da faaliyetine bundan böyle izin verilmeyecek. İşte İstanbul Valiliğinin açıklaması...

IHA
14.01.2026
14.01.2026
On milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakent 'da gıda güvenliğiyle ilgili her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamayla, işletmeleri yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin yetki, görev ve sorumlulukların, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu", "5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri", "Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ile belirlenmiş olduğunun, gıda işletmelerinin birincil üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda uyması gereken hijyen kuralları ile sorumluluklarının Gıda Hijyeni Yönetmeliği kapsamında düzenlendiği belirtildi.

İstanbul'da gıda güvenliğiyle ilgili tedbirler artıyor! Valilik yeni şartları duyurdu

İŞLETMELERE KAMERA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Bu kapsamda belirtilen esaslar çerçevesinde İstanbul'da 'Gıda konusunda sıfır tolerans' ilkesinden hareketle gıda kaynaklı hastalık vakalarına engel olmak amacıyla bazı önlemlerin alındığının ifade edildiği açıklamada, "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında istisnai hükümler arasına giren seyyar satış araçlarına, Belediye Başkanlıkları tarafından titizlikle incelenerek izin belgesi verilecektir. İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecektir. İzin belgesi verilen seyyar satış araçları, izni veren makam tarafından gıda güvenilirliği açısından takip edilecektir. Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecektir. İlaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler denetlenecek, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında İl-İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılarak gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen muhtemel bir zehirlenme vakasının meydana gelmesi durumunda; Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi'nden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında, GAMER sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon oluşturularak hızlı bilgi akışı sağlanacaktır. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği anlaşılan işletmeler, zabıta veya ilgili birimlerce mühürlenerek kolluk birimlerine bildirilecektir. Başta çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere ilgili kolluk birimlerince görevlendirilen personel tarafından mühür fekki yapılıp yapılmadığı düzenli olarak takip edilecektir. İşletme sahipleri, çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından mührün bozulması suretiyle işletmenin izinsiz olarak faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, denetimi gerçekleştiren ya da ihbarı alan kurum tarafından gerekli işlemler yapılarak sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

