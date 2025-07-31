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 | Özge Sönmez

İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! İfadesi şaşkına çevirdi

Denizli’de 16 yaşındaki iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki gencin ifadesi ortaya çıktı. Arkadaşın korkutmak isterken öldürdüğünü söyleyen genç, pişman olduğunu belirtti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:23

’nin İlçesinde aynı lokantada çalışan 17 yaşındaki Mehmet Aksoy ile 16 yaşındaki Bahri Ç. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Öfkeyle mutfağa giden Bahri Ç. aldığı bıçakla Mehmet Aksoy’un üzerine saldırdı. Gence defalarca bıçak sallayan Bahri Ç.'yi çevredekiler durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! İfadesi şaşkına çevirdi

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Mehmet Aksoy'un yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk etti. İlk tedavisi yapılan Mehmet Aksoy, ameliyat için Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Mehmet Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! İfadesi şaşkına çevirdi

KORKUTMAK İSTERKEN ÖLDÜRMÜŞ

İş arkadaşını bıçaklayarak ölüne sebep olan Bahri Ç. gözaltına alındı. Bahri Ç.’nin emniyete verdiği ifadesinde, "Mehmet ile iş sebebiyle tartıştık. Bir anlık sinirle, onu korkutmak amacıyla bıçak salladım. Her şey bir anda oldu, pişmanım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makama sevk edilen Bahri Ç., çıkartıldığı Sulh ve Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! İfadesi şaşkına çevirdi
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ETİKETLER
#denizli
#cinayet
#olay
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#buldan
#İş Arkadaşı Tartışması
#Yaşam
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