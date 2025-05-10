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 | Selahattin Demirel

İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı yumruklu saldırı

İstanbul Beşiktaş’ta iş görüşmesine giden bir kadın, komşusu spor salonu işletmecisi ve boks hocası olan kişinin bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi sürerken şüpheli gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 18:31

Dün öğle saatlerinde Beşiktaş Ulus Mahallesi’nde iş görüşmesi için evden çıkan Sibel M. (36), ile mahallesinde bulunan spor salonunu işleten ve aynı zamanda boks hocası olduğu öğrenilen Furkan K., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALAYIP YUMRUKLADI

Tartışmanın ardından Furkan K., üzerinde bulundurduğu iddia edilen bıçakla Sibel M.’yi yaraladı. Yere yığılan Sibel M.’ye Furkan K. yumruklarla saldırmaya devam etti. Kadının yardım çığlıklarına komşular ve çevredekiler koştu. Yardımda gelen komşuları gören Furkan K., olay yerinden kaçtı.

İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı yumruklu saldırı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sibel M., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kendisine yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sibel M.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"ÖNCESİNDE ABLAMIN ÖNÜNÜ KESMİŞLERDİ"

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sibel M.’nin kardeşi Berivan M., "Ablamın saat 14.00’ da iş görüşmesi vardı. Oraya gitmek için takım elbisesinin giyip evden çıktığı esnada yolunu keserek üç yerinden ablamı bıçakladı. Daha sonra bıçakladığı yetmezmiş gibi kendisi aynı zamanda boksör, bıçaklanmış ablamı yerde yumruklamaya devam etti.

İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı yumruklu saldırı

Ablamın çığlıkları üzerine komşular ablamın yanına koşunca o da korkup hızlıca kaçtı. Ablamı bıçaklayan kişiyi tanıyorum. Bizim mahallemizde kendisinin spor salonu var. Kendisi arkadaşlarıyla birlikte spor salonunun önünde alkol içiyorlardı. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Evimizin içi göründüğü için zaten rahatsız olmuştuk. Rahatsızlığımızı dile getirdik, şikayet ettik. Öncesinde zaten ablamın önünü kesmişlerdi.

Ben aşağı indiğimde ablamı bıçaklayan kişinin nişanlısı ablamın parmağını kırmıştı. Ben ablamı yukarı çıkarttım. İlk olayı bu şekilde durdurmuştum. Daha sonra biz karakola gidip şikayetçi olduk. Kendisine uzaklaştırma verildi. Bu olay davaya dönüşmeden düştü. Üzerinden birkaç ay geçtikten sonra ruhsatı olmadığı için kapatılmış.

İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı yumruklu saldırı

"İSTEDİĞİMİZ SAATTE İÇERİZ"

İki katlı bir spor salonuydu. Üst kat nişanlısının işlettiği pilates salonuydu. Aşağı katta ise adamın işlettiği boks salonu vardı. İkisinin de ruhsatı olmadığı için kapatıldı ve mühürlendi. Mühürlendikten bir gün sonra ablam iş görüşmesine giderken bu olay yaşandı.

Kendisi şu an yoğun bakımda karnından aldığı darbe midesini kesmiş midesine dikiş attılar şu an hayati tehlikesi var. Ben ceza almasını istiyorum, bıçaklandığı anlara tanık olan şahit de var, ifadesi de alındı. Zaten kafasına vurmaya devam ederken imdat çığlıklarına tüm komşular çıkıp gelmiş.

İlk açıldığı zamanlarda ablam zaten o spor salonuna üyeydi. Daha sonrasında rahatsız olduğu için o salondan ayrılma kararı aldı. Sonrasında mahallemizde yer alan başka bir spor salonuna kayıt oldu. İletişimleri oradan var sadece. Arkadaşlık da mevcuttu sonra bu rahatsızlıklar dile getirilince sonrasında yaşandı bu olaylar‘ İstediğimiz saatte içeriz, istediğimizi yaparız, yüksek sesle konuşuruz’ dediler sonrasında bu olaylar yaşandı, üstüne bunlar oldu" diye konuştu.

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