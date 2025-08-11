Menü Kapat
30°
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

İş insanı Ali Ümit hayatını kaybetti

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında iş adamı Ali Ümit hayatını kaybetti. Ali Ümit'in cenazesi 12 Ağustos Salı günü ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

İş insanı Ali Ümit hayatını kaybetti
IHA
11.08.2025
11.08.2025
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı 'nda meydana gelen trafik kazasında iş adamı Ali Ümit hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 06.00 sularında Avşa Adası'nda meydana geldi. Tanz İşletmeleri'nin sahibi Ali Ümit'in kullandığı araç yolda takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali Ümit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ümit'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İş insanı Ali Ümit hayatını kaybetti

Avşa Adası'nda uzun yıllardır turizm sektöründe faaliyet gösteren ve ada halkı tarafından sevilen bir isim olan Ali Ümit'in vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Ali Ümit'in cenazesinin 12 Ağustos Salı günü ikindi namazını müteakip Avşa Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

