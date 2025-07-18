İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İki aracın çarpıştığı kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Balçık Mahallesi Organize Caddesi’nde, M.K. idaresindeki 34 LBP 302 plakalı minibüs ile Ş.B. yönetimindeki 34 BFF 493 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü ile mesai çıkışında evlerine gitmek üzere araçta bulunan 7 işçi ve otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.