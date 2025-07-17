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 | Bengül Arıca

Otların arasından sürünerek geldi! Otomobili kundaklayıp telefonla görüntü aldı

Antalya'da bir iş adamının otomobiline molotoflu saldırı düzenlendi. Kameralara saniye saniye yansıyan olayda saldırganın çalılar arasından sürünerek geldiği ve otomobili kundakladıktan sonra telefonla da görüntü aldığı görüldü.

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Otların arasından sürünerek geldi! Otomobili kundaklayıp telefonla görüntü aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 12:57

Antalya'da meydana gelen olayda Azeri asıllı Türk Bahtiyar Muradov'un evinin önündeki otomobili kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Korku dolu anlar yaşayan aile duruma isyan etti.

ÇALILAR ARASINDAN SÜRÜNEREK GELDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin çalılıklar arasında sürünerek araca yaklaştığı, sağ arka kelebek camını kırdıktan sonra molotofu yakarak aracın içine attığı ve bu sırada cep telefonuyla görüntü aldığı görüldü. Şüpheli, olaydan sonra hızla kaçtı.

Otların arasından sürünerek geldi! Otomobili kundaklayıp telefonla görüntü aldı

CAMI KIRIP MOLOTOF ATTILAR

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak otomobil büyük çaplı hasar gördü. İş adamı Bahtiyar Muradov, yaşadığı anları şu sözlerle ifade etti:
"Ben Galatasaray Kongre üyesiyim. Devletime, bayrağıma bağlı bir insanım. Milli sporcuyum ve milli sporcu bir kız çocuğunun babasıyım. Bizi neyin içine sürüklemeye çalışıyorsunuz? Artık bıktık, Bir an önce faillerin bulunmasını istiyorum. Onların beni çekmeye çalıştıkları tuzağa düşmeyeceğim. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Akşam uyanıyorum, arabamı yakmışlar. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ben ne yapayım? Benden ne bekliyorsunuz? Soruyorum, ne yapmam gerekiyor?"

Otların arasından sürünerek geldi! Otomobili kundaklayıp telefonla görüntü aldı

Muradov, saldırganın profesyonel bir şekilde hareket ettiğini, çalılıklar arasından sürünerek geldiğini ve elindeki çekice benzer bir aletle camı kırıp molotofu attığını belirtti. Aynı anda yanan araçtan şüpheli tarafından telefonla görüntü alındığını da söyleyen Muradov, "Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Asıl amacınız ne? Neye ulaşmak istiyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik kameralarındaki görüntülerden şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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ETİKETLER
#antalya
#kundaklama
#iş adamı
#güvenlik kamerası
#Araç Yakma
#Bahtiyar Muradov
#Yaşam
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