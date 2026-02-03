Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

İşe gitmek için evden çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Fabrikada işçi olarak çalışan ve işe gitmek için evden çıkan 23 yaşındaki Sinan Ümit, kapının önünde pusu kuran bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Ümit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayak hayatını kaybetti.

İşe gitmek için evden çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü
Bornova ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Cinayetin yaşandığı adres, Atatürk Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan ve ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Sinan Ümit, işe gitmek üzere ikametinden çıktı. Ümit, bu sırada kapının önünde bekleyen ve plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobilden inen koyu kıyafetli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İşe gitmek için evden çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Sinan Ümit, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise geldiği araçla hızla bölgeden uzaklaştı.

Ağır yaralanan Sinan Ümit, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ümit'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi F.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

