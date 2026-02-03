Gelin ve damada ezberbozan hediye! Davetliler şaşkınlığını gizleyemedi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğünde takı töreni sırasında ilginç anlar yaşandı.

Davetlilerden biri, gelin ve damada altın yerine kutu içerisinde çiçek bal hediye etti. Davetliler, gelin ve damat tarafından bal hediyesi şaşkınlıkla karşılandı.

"BİR RAHATSIZLIĞI VARDI, AKLIMIZA BAL GELDİ"

Organik bal ürettiğini söyleyen Mikyas, "Geçen gün yeğenimin düğünü vardı ve kendisinin bir rahatsızlığı vardı, aklımıza bal geldi. Takı yerine organik bal götürmeyi düşündük ve yeğenim de bunu istedi. Doğada, 3 bin rakımdan elde edilen bir kiloluk bal getirdik. Değişiklik olması ve yerli ürünümüz diye balı damadımıza taktık. Davetliler çok beğendi ve şaşırdı" ifadelerini kullandı.