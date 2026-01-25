Menü Kapat
13°
Isınayım derken vücudunun yüzde 30’u yandı! Uzmanlar uyardı: Asla kaynar su koymayın

İstanbul’da yaşayan 51 yaşındaki Fariz Aydın ısınmak için sıcak su torbasına kaynar su doldurdu. Sonra da pijamasının içinde bacağının üzerine yerleştirdi. Ancak 5 dakika sonra sıcak su torbasının patlamasıyla kaynar su Aydın’ın üzerine döküldü. Vücudunun yüzde 30’u yanan adam acılar içinde hastaneye ulaşırken uzmanlar sıcak su torbasına kesinlikle kaynar su koyulmaması konusunda halkı uyardı…

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
11:42
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
11:56

Soğuk günlerin kurtarıcısı olarak görülen sıcak su torbası yine bir vakasına neden oldu. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Fariz Aydın, platin bulunan bacağının ağrısına iyi gelmesi amacıyla pijamasının içerisinden sıcak su torbası koydu. Ancak kısa süre sonra aşırı sıcaklık hisseden Aydın, torbanın patladığını fark etti. Üzerini çıkarana kadar vücudunun birçok yerinde yanıklar oluşan Aydın hemen hastaneye giderek yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde Aydın’ın el, karın ve bacak bölgesinde yanıklar olduğu ve vücudunun yaklaşık yüzde 30’unun yandığı belirlendi. Aydın, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu edilirken yaşadıklarını anlattı. Yanık Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise hem hastasının durumuna ilişkin konuştu hem de ev kazalarına karşı uyarılarda bulundu.

Isınayım derken vücudunun yüzde 30’u yandı! Uzmanlar uyardı: Asla kaynar su koymayın

“ASLA KAYNAR SU KOYMAYIN”

Kontrolleri süren 51 yaşındaki Fariz Aydın, "Saat 01:00 civarında oldu. Daha önce trafik kazası geçirmiştim, ayağımda platin var. Ondan dolayı rahatsız oluyordum, ayağımın üstüne koyunca rahatlıyordum. Bir beş dakika geçti, patladı. Birden ayaklarımın yandığını hissettim. Pijamanın iç kısmına koymuştum. Kaynar su koymuştum, bir de torbanın havasını almamıştım. Ses yok sadece vücudumun yandığını hissettim, pijamanın içinden torbayı çıkarana kadar ellerim yandı. Karın bölgesi, bacağım yandı. Acı oldu, tarifi yok, buraya gelene kadar üzerine buz koydum, rahatlamıyorsun. Nasıl kullanacağımı, kaç derece sıcaklıkta su koyacağımın bilgisini almadan kesinlikle kullanmam. Kişiler, kaliteli bir ürün alsınlar, aldıkları yerden bilgi almadan kullanmasınlar" dedi

“50 DERECEYİ GEÇERSE DEFORME OLUYOR”

Yanık durumlarında kişilerin öncelikle çeşme suyu altında bölgenin enerjisini 15-20 dakikalık bir süreçte alması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Turan, sonrasında yanan noktanın ıslak, temiz bir malzemeyle muhafaza edilerek kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Turan, "Kışın soba yakılmasına bağlı olarak özellikle sobayı tutuşturmak için kullanılan ürünlerin; tiner, mangal jeli yanıkları bazen kolonya atabiliyorlar. Bu tarz yanıklar gelebiliyor. Bir de son yıllarda sıcak su torbası olayları artmaya başladı. Dikkat etmek lazım, sıcak su konduğu zaman özellikle 50 dereceyi geçtiği zaman bir anda bu ürünler deforme oluyor. Hasta da torbaya 1 ya da 1,5 litre çok sıcak su koymuş oluyor ve vücudun geniş alanlarında yanıklar oluşabiliyor. Poliklinikten takip ettiğimiz hastalar olabiliyor, bu ürünlerin kullanımında kaynar su kesinlikle kullanılmaması lazım. İçindeki havanın alınması lazım, kapağının iyi oturan şekilde çalışması gerekiyor. Ürünlerin kaliteli olmasına dikkat etmek lazım" dedi.

SICAK SU TORBASIYLA UYUNMAMALI

Kişilerin kimi zaman sıcak su torbasıyla uyuduklarını ancak bunun yapılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Turan, "Bazen o sıcak su torbasıyla uyunuyor, uykudan uyandıklarını belirtiyorlar, hasta üzerine yatabiliyor, dikkat edelim. Hastamızda yüzde 30 yanık söz konusu. Halkımızın bu tarz ürünleri kullanırken dikkatli olmasını öneriyoruz. Gece ağrılarından dolayı hasta bu ürünü kullanmış. Sıcak su koymuş ve bir anda yüzde 30 yanıkla ve anormal derece bir ağrıyla bize başvurdu. Bu ürünlerle yatılması da tehlikeli çünkü üzerine yatıp basıncı artırması söz konusu olabilir. Çok sıcak olduğu zaman içerisine buhar birikiyor, o buhar basınç oluşturuyor ve hemen patlamasına yol açabiliyor. Kapaklarının oturmasına iyi dikkat edelim, eski ürünleri kullanmayalım" şeklinde konuştu.

