Isınmak için yaktığı soba, sonu oldu! Yaşlı adam barakayla birlikte yandı

İstanbul Arnavutköy'de tek başına barakada yaşayan bir adam yangına yakalandı. Sobasını tutuştururken sıçrayan alevler sonrası barakanın tamamı yandı. Öğlen saatlerinde yaşanan kaza, yaşlı adamın ailesini ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

ALEVLER TÜM BARAKAYI SARDI

Yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Turhan Çanta'nın kaldığı barakadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından barakada yapılan incelemede yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Yangının, talihsiz adamın sobayı yakmaya çalıştığı sırada çıktığı, alevlerin kısa sürede tüm barakayı sardığı öğrenildi. Barakanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği, vatandaşların panik içinde durumu ekiplere bildirdiği ve itfaiyenin çalışması yer aldı. Turhan Çanta'nın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamazken, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri baraka çevresinde çalışma yaptı.