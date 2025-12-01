Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
13°
Yaşam
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Isınmak için yaktığı soba, sonu oldu! Yaşlı adam barakayla birlikte yandı

İstanbul Arnavutköy'de yaşamını barakada sürdüren yaşlı adam, ısınmak için tutuşturduğu soba yüzünden can verdi. Yaşlı adamın sonu olan yangın, yakınları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ekipler alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını durdurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
15:58
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
12:15

İstanbul 'de tek başına barakada yaşayan bir adam yangına yakalandı. Sobasını tutuştururken sıçrayan alevler sonrası barakanın tamamı yandı. Öğlen saatlerinde yaşanan kaza, yaşlı adamın ailesini ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

Isınmak için yaktığı soba, sonu oldu! Yaşlı adam barakayla birlikte yandı

ALEVLER TÜM BARAKAYI SARDI

Yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Turhan Çanta'nın kaldığı barakadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından barakada yapılan incelemede yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Yangının, talihsiz adamın sobayı yakmaya çalıştığı sırada çıktığı, alevlerin kısa sürede tüm barakayı sardığı öğrenildi. Barakanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği, vatandaşların panik içinde durumu ekiplere bildirdiği ve itfaiyenin çalışması yer aldı. Turhan Çanta'nın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamazken, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri baraka çevresinde çalışma yaptı.

Isınmak için yaktığı soba, sonu oldu! Yaşlı adam barakayla birlikte yandı
İLGİLİ HABERLER
Arnavutköy Boğazköy'de bir tamirhanede yangın çıktı! Ekipler olay yerinde
ETİKETLER
#yangın
#arnavutköy
#Insan Hayat Kaybı
#Tek Başına Yaşam
#Barak
#Yaşam
