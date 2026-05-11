İSKİ’den dikkat çeken baraj doluluk oranları açıklaması! İçme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi belli oldu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı. Şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi geçtiğimiz aylarda kritik seviyelere düşmüştü. Ancak özellikle ocak ayı itibariyle başlayan yağışlar barajların hızla dolmasını sağladı. 11 Mayıs Pazartesi günü İSKİ’den yapılan açıklama ile de baraj doluluk oranlarındaki son durum belli oldu…
İstanbul genelinde yer alan 10 baraj şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre tekil doluluk oranlarına bakıldığında bazı barajlardaki su seviyesinin yüzde 90’ın üzerinde olduğu görülüyor. Diğer yandan yağışlardan etkilense bile bazı barajlardaki su seviyesi henüz yüzde 50’ye ulaşamamış durumda…
HABERİN ÖZETİ
İSKİ’den dikkat çeken baraj doluluk oranları açıklaması! İçme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi belli oldu
Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un içme ve kullanım suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan 10 barajın 11 Mayıs 2026 tarihindeki toplam doluluk oranı %72,05 olarak ölçülürken, bu oran son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük üçüncü seviye olarak kaydedildi.
11 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı %72,05'tir.
Bazı barajların su seviyesi %90'ın üzerinde iken, bazılarının %50'nin altında kaldığı görülmektedir.
Tekil baraj doluluk oranları arasında Ömerli (%95,9), Darlık (%91,98), Elmalı (%95,94) gibi yüksek oranlar bulunurken, Sazlıdere (%45,36) ve Istrancalar (%43,56) gibi düşük oranlar da mevcuttur.
11 Mayıs tarihindeki baraj doluluk oranları yıllara göre incelendiğinde, 2026 yılındaki %72,05'lik oran, 2023 yılındaki %46,43'lük oranın üzerinde, ancak diğer yılların çoğunun altındadır.