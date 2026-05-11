İstanbul genelinde yer alan 10 baraj şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre tekil doluluk oranlarına bakıldığında bazı barajlardaki su seviyesinin yüzde 90’ın üzerinde olduğu görülüyor. Diğer yandan yağışlardan etkilense bile bazı barajlardaki su seviyesi henüz yüzde 50’ye ulaşamamış durumda…

Özetle

HABERİN ÖZETİ İSKİ’den dikkat çeken baraj doluluk oranları açıklaması! İçme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi belli oldu İstanbul'un içme ve kullanım suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan 10 barajın 11 Mayıs 2026 tarihindeki toplam doluluk oranı %72,05 olarak ölçülürken, bu oran son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük üçüncü seviye olarak kaydedildi. 11 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı %72,05'tir. Bazı barajların su seviyesi %90'ın üzerinde iken, bazılarının %50'nin altında kaldığı görülmektedir. Tekil baraj doluluk oranları arasında Ömerli (%95,9), Darlık (%91,98), Elmalı (%95,94) gibi yüksek oranlar bulunurken, Sazlıdere (%45,36) ve Istrancalar (%43,56) gibi düşük oranlar da mevcuttur. 11 Mayıs tarihindeki baraj doluluk oranları yıllara göre incelendiğinde, 2026 yılındaki %72,05'lik oran, 2023 yılındaki %46,43'lük oranın üzerinde, ancak diğer yılların çoğunun altındadır.

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Mayıs 2026 tarihi itibariyle İstanbul’da barajların toplam doluluk oranı yüzde 72, 05 olarak ölçüldü.

11 MAYIS İSTANBUL BARAJLARAI TEKİL DOLULUK ORANLARI

Şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki tekil su seviyeleri ise şu şekilde:

Ömerli: 95,9

Darlık: 91,98

Elmalı: 95,94

Terkos: 59,08

Alibey: 66,54

Büyükçekmece: 56,11

Sazlıdere: 45,36

Istrancalar: 43,56

Kazandere: 58,32

Pabuçdere: 58,77

YILLARA GÖRE 11 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANLARI

2016: 82,59,

2017: 85,6

2018: 88,13

2019: 89,7

2020: 69,27

2021: 78,07

2022: 86,03

2023: 46,43

2024: 83,03

2025: 79,78

2026: 72,05

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük üçüncü seviye oldu.