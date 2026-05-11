Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

İSKİ’den dikkat çeken baraj doluluk oranları açıklaması! İçme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi belli oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı. Şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi geçtiğimiz aylarda kritik seviyelere düşmüştü. Ancak özellikle ocak ayı itibariyle başlayan yağışlar barajların hızla dolmasını sağladı. 11 Mayıs Pazartesi günü İSKİ’den yapılan açıklama ile de baraj doluluk oranlarındaki son durum belli oldu…

İstanbul genelinde yer alan 10 baraj şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. tarafından yapılan açıklamaya göre tekil doluluk oranlarına bakıldığında bazı barajlardaki su seviyesinin yüzde 90’ın üzerinde olduğu görülüyor. Diğer yandan yağışlardan etkilense bile bazı barajlardaki henüz yüzde 50’ye ulaşamamış durumda…

İstanbul'un içme ve kullanım suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan 10 barajın 11 Mayıs 2026 tarihindeki toplam doluluk oranı %72,05 olarak ölçülürken, bu oran son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük üçüncü seviye olarak kaydedildi.
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Mayıs 2026 tarihi itibariyle İstanbul’da barajların toplam doluluk oranı yüzde 72, 05 olarak ölçüldü.

11 MAYIS İSTANBUL BARAJLARAI TEKİL DOLULUK ORANLARI

Şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki tekil su seviyeleri ise şu şekilde:

  • Ömerli: 95,9
  • Darlık: 91,98
  • Elmalı: 95,94
  • Terkos: 59,08
  • Alibey: 66,54
  • Büyükçekmece: 56,11
  • Sazlıdere: 45,36
  • Istrancalar: 43,56
  • Kazandere: 58,32
  • Pabuçdere: 58,77
YILLARA GÖRE 11 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANLARI

  • 2016: 82,59,
  • 2017: 85,6
  • 2018: 88,13
  • 2019: 89,7
  • 2020: 69,27
  • 2021: 78,07
  • 2022: 86,03
  • 2023: 46,43
  • 2024: 83,03
  • 2025: 79,78
  • 2026: 72,05

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük üçüncü seviye oldu.

