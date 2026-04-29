ASKİ’den Ankaralılara müjdeli haber! 2 baraj yüzde 100 doldu

Barajlardaki su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle sık sık su kesintileri ile karşı karşıya kalan Ankara için ASKİ umut verici haberi paylaştı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara’da son günlerde etkili olan yağışlar ve eriyen kar suları ile Çubuk-1 ve Çubuk-2 barajlarında doluluk oranı arttı.

ASKİ'den Ankaralılara müjdeli haber! 2 baraj yüzde 100 doldu
Ankara’da geçtiğimiz yıl etkisini yoğun şekilde hissettiren kuraklığın ardından son dönemde yurt genelinde görülen yağışlar ve eriyen kar suları, barajlardaki su seviyesine olumlu şekilde yansıdı. Özellikle bahar yağışlarıyla birlikte Başkent'in en önemli barajlarından olan Çubuk-1 ve Çubuk-2 barajlarında su seviyelerinde artış gözlemlenirken, doluluk oranlarındaki kısmi yükseliş dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

ASKİ’den Ankaralılara müjdeli haber! 2 baraj yüzde 100 doldu

Geçtiğimiz yılın kuraklığının ardından yurt genelinde görülen yağışlar ve eriyen kar suları, Ankara'daki barajların su seviyelerinde olumlu bir artışa neden oldu.
Ankara'da bahar yağışlarıyla Çubuk-1 ve Çubuk-2 barajlarında su seviyelerinde artış gözlemlendi.
Meteoroloji uzmanları, barajlardaki artışın olumlu olduğunu ancak yağışların sürekliliğinin kritik önem taşıdığını belirtti.
ASKİ'nin 28 Nisan verilerine göre Akyar Barajı %77,40, Çamlıdere Barajı %35,61, Çubuk-2 Barajı %70,20, Eğrekkaya Barajı %76,29 doluluğa sahip.
Kargalı ve Kesikköprü barajlarında doluluk oranı %100'e ulaştı.
Diğer barajların doluluk oranları ise Kavşakkaya Barajı %62,94, Kurtboğazı Barajı %32,89, Peçenek Barajı %27,48 ve Türkşerefli Barajı %5,20 olarak kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ASKİ’den Ankaralılara müjdeli haber! 2 baraj yüzde 100 doldu

YAĞIŞLARIN SÜREKLİLİĞİNİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Meteoroloji uzmanları, barajlardaki su seviyesinde yaşanan artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirterek, yağışların sürekliliğinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 28 Nisan verilerine göre kent genelindeki barajlarda doluluk oranları farklı seviyelerde seyretti.

ASKİ’den Ankaralılara müjdeli haber! 2 baraj yüzde 100 doldu

İŞTE ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Buna göre Akyar Barajı’nda doluluk yüzde 77,40,

Çamlıdere Barajı’nda yüzde 35,61,

Çubuk-2 Barajı’nda yüzde 70,20,

Eğrekkaya Barajı’nda yüzde 76,29 olarak ölçülürken;

ASKİ’den Ankaralılara müjdeli haber! 2 baraj yüzde 100 doldu

Kargalı ve Kesikköprü barajlarında doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Doluluk oranı Kavşakkaya Barajı’nda yüzde 62,94,

Kurtboğazı Barajı’nda yüzde 32,89,

Peçenek Barajı’nda yüzde 27,48 ve

Türkşerefli Barajı’nda ise yüzde 5,20 seviyesinde kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Buzullar eriyor, denizler yükseliyor: Türkiye sular altında kalır mı? Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu cevapladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İklim silahı mı, doğal süreç mi? Prof. Dr. Hüseyin Toros komplo teorilerine noktayı koydu!
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
