Tgrt Haber
Haberler>Yaşam>İslam'ı araştıran İngiliz Kütahya'da Müslüman oldu! Facebook paylaşımı dikkat çekti

İslam'ı araştıran İngiliz Kütahya'da Müslüman oldu! Facebook paylaşımı dikkat çekti

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 12:19 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:23
İslam&#039;ı araştıran İngiliz Kütahya&#039;da Müslüman oldu! Facebook paylaşımı dikkat çekti

İslam dinini araştırdıktan sonra Kütahya'ya gelen Darren John Hobson, isimli İngiliz müftülüğe yaptığı başvru sonrası Müslüman oldu. İsmini de değiştiren Hobson'ın son Facebook paylaşımı dikkat çekti.

Kütahya'da , Kütahya İl Müftülüğüne başvurarak Müslüman olmak istediğini söyleyen İngiltere vatandaşı Darren John Hobson şehadet getirerek İslam'ın nuruyla tanıştı.

ŞEHADET GETİRDİ VE MÜSLÜMAN OLDU

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre Hobson, bir süre önce İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmak istediğini belirterek Kütahya İl Müftülüğüne başvurdu. Bu isteği büyük mutlulukla karşılanan Hobson, Müftülük binasında düzenlenen İhtida töreni ile Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.  

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Hobson'a İl Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu tarafından Hasan ismi verildi. Yeni ismiyle Hasan'a İslam dini ile ilgili bilgiler veren ve “Rabbim, iman ve teslimiyetinizi kabul etsin” diye seslenen Kargıoğlu, Hobson’a “İhtida Belgesi” ile birlikte Kur’an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.

FACABOOK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan daha önce yayımladığı Facebook paylaşımlarında münzevi bir hayat yaşadığı gözlemlenen Hobson'ın Kütahya'dan yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

İslam'ı araştıran İngiliz Kütahya'da Müslüman oldu! Facebook paylaşımı dikkat çekti - 1. Resim

Hobson'ın bir otelde çekildiği izlenimi veren şehir manzara fotoğrafında penceren görünen bir cami kubbesi paylaştığı görüldü. Hobson'ın fotoğrafı "Bu manzarayı ve bu şehri seviyorum" notunu birlikte paylaştı. 

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...