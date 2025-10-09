Menü Kapat
Yaşam
17°
 Yasemin Güldemir

Islanan kablo alev topuna döndü! Mahalleli sokağa döküldü

Nevşehir'de yol yapım çalışmalarında ucu açık bırakılan elektrik kablosu, yağmurda ıslanarak alev aldı. Bir anda kısa devre yaparak patlayan kablo, mahalleliyi telaşa soktu.

'in 2000 Evler Mahallesi'nde yürütülen yol yapım ve park çalışmaları sırasında ucu açık bırakılan elektrik kablosu, yağışın etkisiyle yaparak patladı. Bir anda alev alan kablo, çevrede paniğe neden oldu.

Islanan kablo alev topuna döndü! Mahalleli sokağa döküldü

ENERJİ HATTI KESİLDİ!

Yoldan geçen vatandaşlar; kablodan çıkan alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye MEDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken MEDAŞ ekipleri enerji hattındaki elektriği kesti.

Islanan kablo alev topuna döndü! Mahalleli sokağa döküldü


Enerjinin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri alev alan kabloyu kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. büyümeden söndürülürken, olay çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

